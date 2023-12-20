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В Самаре в ТРК «Аврора Молл» состоится торжественное открытие детского города профессий «КидБург»

20 декабря 2023 09:57
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В Самаре в ТРК «Аврора Молл» состоится торжественное открытие детского города профессий «КидБург»

 

23 декабря 2023 года в Самаре на площади 2200 кв. м откроется детский город профессий «КИДБУРГ». 16 декабря в Краснодаре состоялось открытие двух форматов – «КИДБУРГ Профессии» и интерактивного музея «КИДБУРГ Сказки», а уже спустя 8 дней планируется грандиозное открытие «КИДБУРГ Профессии» в центре Самарской области. Для компании «КИДБУРГ» это станет уже 25 по счету формат в стране. Всего в настоящее время в России и СНГ работают 24 площадок «КИДБУРГ» в 11 городах. 

Накануне нового года в самарском ТРК «Аврора Молл» откроются 22 игротеки с доступом к более 50 профессиям. Дети смогут на время стать врачами, инженерами связи, археологами, спасателями, танцорами, экологами и даже попробуют себя в роли радиоведущего или модельера-стилиста в обстановке, максимально приближенной к реальной жизни.

«КИДБУРГ Профессии» – один из самых популярных российских проектов в сфере edutainment. На протяжении 14 лет мы помогаем развивать у детей социальные навыки с помощью обучения через игру. За все время работы компании наши площадки посетили более 12 млн. человек. На наших образовательных программах выросло уже не одно поколение детей», — рассказывает генеральный директор ГК «КидБург» Эльвира Крылова. 

«КИДБУРГ» регулярно обновляет развлекательные программы: проводит познавательные и увлекательные квесты, новогодние праздники для детей. Для многих знаменитостей «КИДБУРГ» стал любимым местом проведения досуга с детьми.

Елена Борщёва: «Здесь всегда детская камерная атмосфера, в которой детям очень комфортно. Здесь все такое маленькое: нет высоких стульев, шкафов, потолков. Моя дочь очень довольна!» 

Наталья Лесниковская: «Мои дети очень любят «КидБург». В первую очередь за то, что там можно почувствовать себя взрослым, освоить много интересных профессий. Сами профессии часто обновляются, поэтому мы не устаём ходить в «КидБург».

Начало мероприятия в 12:00

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