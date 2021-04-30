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В Самаре в связи с празднованием 9 Мая изменится схема движения транспорта

30 апреля 2021 17:17
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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с празднованием 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с празднованием 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов на территории Самары будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными УМВД России по городу Самаре) на следующих участках улиц и в следующие периоды:

- с 18:00 до 23:00 3 мая 2021 года - по ул. Вилоновской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской, по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе;

- с 23:01 3 мая 2021 года до 15:00 минут 9 мая 2021 года - по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе;

- с 18:00 3 мая 2021 года до 15:00 минут 9 мая 2021 года - по ул. Молодогвардейской от ул. Высоцкого до ул. Красноармейской;

- с 18:00 до 23:00 минут 5 мая 2021 года и с 08:00 до 13:00 7 мая 2021 года - по ул. Некрасовской от ул. Куйбышева до ул. Молодогвардейской, по ул. Льва Толстого от ул. Куйбышева до ул. Молодогвардейской, по ул. Молодогвардейской от ул. Высоцкого до ул. Ульяновской, по ул. Красноармейской от ул. Куйбышева до ул. Галактионовской, по ул. Шостаковича от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе, по ул. Вилоновской от ул. Куйбышева до ул. Галактионовской, по ул. Куйбышева от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской, по ул. Фрунзе от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской, по ул. Чапаевской от ул. Некрасовской до ул. Красноармейской;

- с 22:00 минут 8 мая 2021 года до 15:00 минут 9 мая 2021 года - по ул. Высоцкого от ул. Молодогвардейской до ул. Галактионовской, по ул. Некрасовской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской, по ул. Льва Толстого от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской, по ул. Молодогвардейской от ул. Ленинградской до ул. Красноармейской, по ул. Красноармейской от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской,  по   ул. Вилоновской от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской;

- с 06:00 до 15:00 минут 9 мая 2021 года - по ул. Красноармейской от ул. Максима Горького до ул. Фрунзе, по ул. Шостаковича от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе, по ул. Вилоновской от ул. Максима Горького до ул. Фрунзе, по ул. Ульяновской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской, по Студенческому пер. от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской, по ул. Маяковского от Волжского проспекта до ул. Галактионовской, по ул. Полевой от Волжского проспекта до ул. Галактионовской, по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Куйбышева от  ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по Волжскому проспекту   от ул. Вилоновской до ул. Лесной, по ул. Лесной от Волжского проспекта    до ул. Осипенко, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской,   по ул. Чапаевской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской,     по ул. Молодогвардейской от ул. Вилоновской до ул. Полевой,   по ул. Галактионовской от ул. Ленинградской до ул. Ульяновской;

- с 13:00 9 мая 2021 года до 01:00 минут 10 мая 2021 года -   по ул. Осипенко от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой, по ул. Циолковского   от ул. Невской до ул. Осипенко, по Волжскому проспекту от ул. Полевой   до ул. Лесной, по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

Также на территории Самары в определенные периоды времени на ряде участков улиц будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны):

- с 18:00 минут 2 мая 2021 года до 15:00 минут 9 мая 2021 года - по ул. Молодогвардейской от ул. Высоцкого до ул. Красноармейской,            по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской, по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

- с 06:00 8 мая 2021 года до 15:00 9 мая 2021 года - по ул. Красноармейской от ул. Максима Горького до ул. Фрунзе, по ул. Шостаковича от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе, по ул. Вилоновской от ул. Максима Горького до ул. Фрунзе, по ул. Ульяновской  от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской, по Студенческому пер.          от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской, по ул. Маяковского от Волжского проспекта до ул. Галактионовской, по ул. Полевой от Волжского проспекта до ул. Галактионовской, по ул. Максима Горького от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по ул. Куйбышева от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской, по Волжскому проспекту  от ул. Вилоновской до ул. Лесной, по ул. Лесной от Волжского проспекта  до ул. Осипенко, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской,  по ул. Самарской от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской, по   ул. Чапаевской от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской, по ул. Молодогвардейской от ул. Ленинградской до ул. Полевой, по  ул. Галактионовской от ул. Ленинградской до ул. Ульяновской;

- с 06:00 минут 8 мая 2021 года до 01:00 минут 10 мая 2021 года - по ул. Осипенко от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой, по ул. Циолковского от ул. Невской до ул. Осипенко, по Волжскому проспекту от ул. Полевой до ул. Лесной, по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

Более подробно с временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложениях.

Кроме того, в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Великой Победы, в Самаре временно измениться схема движения городского электрического наземного транспорта, а именно:

- с 18:00 до 23:00 5 мая 2021 года, с 08:00 до 13:00 минут 7 мая 2021 года и с 22:00 минут 8 мая 2021 года до 15:00 9 мая 2021 года - по муниципальным маршрутам регулярных перевозок трамваями №  3 «Ул. Чапаевская – Юнгородок», а также № 16 «Ул. Тухачевского – Железнодорожный вокзал – Ул. Чапаевская» и № 20 «Ул. Фадеева – Ул. Чапаевская» - трамваи от пересечения ул. Красноармейской и ул. Галактионовской проследуют по ул. Галактионовской, ул. Венцека, ул. Фрунзе, далее - по своим маршрутам следования и аналогично в обратном направлении.

Помимо этого, с 18:00 до 23:00 5 мая 2021 года, с 08:00 до 13:00 7 мая 2021 года, с 22:00 8 мая 2021 года до 15:00 9 мая 2021 года будет временно прекращено движение городского электрического наземного транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок троллейбусами № 6 «Губернский рынок – Совхоз Волгарь» и № 16 «Губернский рынок – 6-й причал».

Вместе с тем обращаем внимание на то, что вносятся временные изменения в схемы движения автобусов ряда маршрутов: №№ 24, 92, 297, 61, 247, 261, 3, 11, 34, 37, 46, 47, 80, 207, 226, 295, 297, 53, а также автобусов маршрута № 6, дублирующего маршрут троллейбуса № 6.

Теги: движение транспорта празднование 9 Мая

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