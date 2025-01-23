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В Самаре в СОУНБ пройдет открытие выставки графики из коллекции Олега Фомина
В Самаре в СОУНБ пройдет открытие выставки графики из коллекции Олега Фомина
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В Самаре в СОУНБ пройдет открытие выставки графики из коллекции Олега Фомина

23 января 2025 13:48
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В Самаре в СОУНБ пройдет открытие выставки графики из коллекции Олега Фомина

«Точка и линия» – под таким названием в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки откроется выставка произведений графики из собрания Олега Фомина. Илья Глазунов, Илья Богдеско, Борис Французов – вот лишь некоторые имена тех художников, чьи произведения можно будет увидеть уже с 31 января.

Олег Фомин – один из крупнейших коллекционеров графики в России. Ещё в детстве он мог часами проводить время с карандашом в руках – однако со временем определил для себя, что сопричастным миру искусства можно быть и иначе, занимая более отстранённую, но тем не менее важную и по-своему деятельную позицию. Вот уже долгие годы Олег Анатольевич заботится о сохранении шедевров сотен мастеров, при этом не просто собирая их для своей личной коллекции, но и даря возможность другим людям увидеть эти замечательные произведения.

Сегодня собрание Олега Фомина насчитывает более шести тысяч работ художников со всего мира. Из них 240 самых, на его взгляд, значимых и интересных рисунков станут экспонатами выставки «Точка и линия». Знаковых имён ожидается очень много*. Это и знаменитые на весь мир Эдди Мосиев, Илья Глазунов, Дмитрий Санджиев, и наши талантливейшие земляки – Станислав Щеглов, Евгений Березин, Вадим Сушко, Владимир Пашкевич, Вячеслав Сухов, Николай Хальзев, Павел Якушев, Борис Филипченко, а также многие другие отечественные графики. По своему содержанию экспозиция обещает быть очень разнообразной: вниманию самарцев представят рисунки, выполненные при использовании различных техник и художественных материалов. Схематичные наброски и эскизы, проработанные до мельчайших деталей литографии, карандаш, тушь, пастель – здесь найдётся место для всего и сразу.

К открытию выставки «Точка и линия» галерея «Новое пространство» также подготовит специальную культурную программу, подробности которой пока не раскрываются. Одно известно точно – начало работы экспозиции обещает стать ярким событием, которое обязательно принесёт самарцам много творческих открытий и ярких впечатлений!

31 января в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Вход свободный!

12+

* В том числе – 38 заслуженных художников России, 9 народных художников России, 2 заслуженных художника СССР, 3 народных художников СССР, 6 народных художников РСФСР, 2 академика РАХ, 4 члена-корреспондента РАХ.

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