В Самаре в рамках форума «Сообщество» проанализируют рейтинг «Регион-НКО»

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29 августа в рамках форума «Сообщество» в Самаре участники лаборатории регионального рейтинга «Регион-НКО» в формате деловой игры проанализируют результаты рейтинга для пяти субъектов Приволжского федерального округа.

Напомним, рейтинг «Регион НКО» – это проект Комиссии Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ) по развитию некоммерческого сектора, который уже несколько лет выпускается совместно с рейтинговым агентством RAEX. За три года своего существования рейтинг стал драйвером развития третьего сектора. Он также используется в качестве формы общественного контроля уровня и качества развития НКО в регионах России.

В ОП РФ отмечают, что с момента опубликования результатов регионы стремятся как можно раньше приступить к анализу рейтинговых показателей. Многие составляют региональные дорожные карты, которые ведут к укреплению потенциала НКО, снижению дефицитов их развития в регионе. Итоги проделанной регионами работы сказываются на шкале рейтинга в следующем году, позволяя им занимать более высокие строчки.

В интегральном рейтинге «РЕГИОН-НКО 2022» Самарская область занимает восьмое место и третье – по социальной значимости деятельности НКО (первое – Москва, второе – Санкт-Петербург). Глава Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что НКО – это большой резерв для развития всего региона.

Лаборатория регионального рейтинга «Регион-НКО» на платформе форума «Сообщество» представит собой интерактивную зону. Так, будет проведена практическая работа с результатами рейтинга, для того, чтобы каждый участник смог понять и прочувствовать, что означает определенный показатель, каким образом он работает, из чего складывается и что может повлиять на его изменение. «Приволжский федеральный округ выглядит неплохо в рейтинге «Регион-НКО», но позиции регионов очень разные: есть те, кто в первой десятке, а есть и те, кто ближе к концу списка», – отметила председатель Комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова.

В рамках встречи она вместе с членом Комиссии ОП РФ Екатериной Фрыгиной и другими экспертами проанализирует показатели разных регионов, вместе с участниками практикуясь в том, чтобы понять, какие меры можно принять для улучшения того или иного показателя. Как регионам использовать результаты рейтинга для развития потенциала некоммерческого сектора? Насколько развит третий сектор в каждом из регионов, а именно насколько велик его потенциал? Насколько эффективно этот потенциал реализуется? Ответы на эти вопросы будут искать эксперты. «Таким образом, участники смогут понять, как можно сделать для своего региона полноценную работу по результатам рейтинга и добиться улучшения своих показателей, а в итоге – улучшения условий работы НКО на своей территории», – подчеркивает Елена Тополева-Солдунова.

На основе данных, полученных в результате практического занятия, участники мероприятия смогут активизировать работу по анализу результатов рейтинга ОП РФ «Регион НКО», нацеленную на формирование дорожных карт развития сектора в своих регионах.

Фото: департамент информационной политики СО