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В Самаре в рамках 30-й юбилейной студвесны проходит совместное заседание комиссий Госсовета по культуре и молодежной политике

19 мая 2022 13:36
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В Самаре в рамках 30-й юбилейной студвесны проходит совместное заседание комиссий Госсовета по культуре и молодежной политике

В эти минуты Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров проводит совместное заседание сразу двух комиссий Государственного Совета Российской Федерации по направлениям «Культура» и «Молодежная политика». В заседании, которое проходит в Самаре в рамках деловой программы XXX Юбилейного Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», очно и в режиме ВКС принимают участие помощник Президента РФ, Секретарь Государственного Совета РФ Игорь Левитин, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова, председатель Российского Союза Молодежи, член Общественной палаты Российской Федерации Павел Красноруцкий, первый заместитель гендиректора АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Агафонов, а также представители регионов, учреждений культуры, профильных общественных организаций и студенчества.

На обсуждение вынесены темы совершенствования механизмов выявления талантливой молодежи и поддержки современных форм молодежного творчества, а также новые вызовы в сфере культуры в условиях импортозамещения и вопросы развития инфраструктуры молодежной политики. 

«Не случайно мы проводим в таком формате сегодня заседание комиссии. Здесь в Самаре вчера стартовала Российская студенческая весна, самое массовое молодежное движение в нашей стране. И самое время поговорить о том, какие условия сегодня создаются государством для развития творческого потенциала, для самореализации самых юных граждан нашей страны», - отметил Дмитрий Азаров, открывая заседание. 

За организацию 30 юбилейного Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» поблагодарил помощник Президента РФ, Секретарь Государственного Совета РФ Игорь Левитин. «Мы увидели масштаб этого мероприятия», - отметил он.

Игорь Левитин подчеркнул, что задачей государства сегодня является создание лучших условий для реализации и развития талантов. 

«В современной, развивающейся России роль интеллектуального потенциала и одаренности молодежи постоянно растет. Развитие новых технологий влечет за собой увеличение и потребность в молодых людях, которые обладают нестандартным мышлением, способных к креативу, новаторству, которые умеют ставить и самостоятельно решать инновационные задачи. Развитие интеллектуального потенциала страны и образование творческой молодежи, процесс поддержки талантов, связанный с реализацией дебютных проектов, являются одним из общенациональных приоритетов», - сказал Секретарь Государственного Совета РФ.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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