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В Самаре в парке Гагарина пройдет весенний фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

14 мая 2025 15:53
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Для участия в Фестивале допускаются жители городского округа Самара в возрасте от 6 до 70 лет и старше, относящиеся к I – XVIII ступеням комплекса ГТО.

25 мая на территории парка им. Ю.А.Гагарина запланирован весенний фестиваль городского округа Самара Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 6+

Для участия в Фестивале допускаются жители городского округа Самара в возрасте от 6 до 70 лет и старше, относящиеся к I – XVIII ступеням комплекса ГТО.

В рамках Фестиваля запланировано выполнение следующих нормативных комплексов ГТО:

- наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье;
-поднимание туловища из положения лёжа на спине;
-подтягивание из виса на высокой перекладине;
-подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине;
-сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу / от гимнастической скамьи;
-рывок гири 16 кг;
-прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
-челночный бег 3х10;
-шестиминутный бег;
-бег на 10 метров;
-бег на 30 метров;
-бег на 60 метров;
-бег на 100 метров;
-бег на 1 000 метров;
-бег на 1 500 метров;
-бег на 2 000 метров;
-бег на 3 000 метров;
-смешанное передвижение на 1000 м;
-скандинавская ходьба;
-стрельба из электронного оружия.

Побробнее здесь.

 

Фото:   администрация Самары

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