В Самаре в парке Гагарина пройдет весенний фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

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25 мая на территории парка им. Ю.А.Гагарина запланирован весенний фестиваль городского округа Самара Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 6+



Для участия в Фестивале допускаются жители городского округа Самара в возрасте от 6 до 70 лет и старше, относящиеся к I – XVIII ступеням комплекса ГТО.



В рамках Фестиваля запланировано выполнение следующих нормативных комплексов ГТО:



- наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье;

-поднимание туловища из положения лёжа на спине;

-подтягивание из виса на высокой перекладине;

-подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине;

-сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу / от гимнастической скамьи;

-рывок гири 16 кг;

-прыжок в длину с места толчком двумя ногами;

-челночный бег 3х10;

-шестиминутный бег;

-бег на 10 метров;

-бег на 30 метров;

-бег на 60 метров;

-бег на 100 метров;

-бег на 1 000 метров;

-бег на 1 500 метров;

-бег на 2 000 метров;

-бег на 3 000 метров;

-смешанное передвижение на 1000 м;

-скандинавская ходьба;

-стрельба из электронного оружия.



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Фото: администрация Самары