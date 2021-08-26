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В Самаре в одном из дворов играет патефон

26 августа 2021 19:01
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В Самаре в одном из дворов играет патефон

Для того, чтобы почувствовать себя в прошлом, некоторым самарцам даже не нужно никуда уезжать. Достаточно зайти в один из дворов Промышленного района, где, как и 78 лет назад, играет патефон. Да-да, именно столько лет старинному аппарату, который выглядит и звучит на удивление хорошо. 

Его владелец, благообразный мужчина в возрасте, меняет пластинку - он их аккуратно коллекционировал долгое время и теперь делится этими музыкальными сокровищами с нами. Стоят и слушают музыку случайные прохожие. Кажется, забыв о возрасте, слушает музыку своей молодости вся улица… Хорошо жить в городе, где можно случайно делать такие открытия. Спасибо тебе, Самара!

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