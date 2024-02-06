В Самаре в Музее Модерна состоится экскурсия по выставке «Мистицизм»

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8 февраля (чт) в 19:00 в Музее Модерна состоится экскурсия по выставке «Мистицизм».



На экскурсии участники обсудят, с чем связан повальный интерес ко всему мистическому, откуда пошло увлечение спиритическими сеансами и на какие ухищрения шли медиумы, кто такие маги от культуры и почему символизм невозможно представить без эзотерики.



Стоимость: 200 руб.



Для посещения мероприятия необходимо купить:

- входной билет на выставку (100 руб.): vk.cc/cukieF

- экскурсионный билет (100 руб.): vk.cc/csMEjU



Либо приобрести билеты в кассе перед началом мероприятия. Обратите внимание: количество мест строго ограничено.

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