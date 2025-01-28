В Самаре в Музее им. П.В. Алабина пройдет театральная читка «Из дневника Ксении Куракиной»

112

30 января (чт) в 19:00 в Музее им. П.В. Алабина пройдет театральная читка «Из дневника Ксении Куракиной».



Зрителям впервые будет представлена расшифровка дневниковых записей К.В. Куракиной, правнучки П.В. Алабина, актрисы, педагога, хорошо известного в петербургских театральных круга.

Первый дневник Куракиной (тогда еще Стракач), датированный 1916 -1917 гг. - уникальный документ эпохи, взгляд обычного человека, оказавшегося свидетелем перелома истории. В то же время это обаятельный лирический документ, настоящий роман взросления, обжигающий своей витальностью, наполненный предвосхищением будущей большой и прекрасной жизни.

Ушедшая культура, мысли и переживания людей, живших более сто лет назад, оживут в исполнении актеров театра «Город». Режиссер: Борис Трейбич (театр «Город»).

Читка пройдет в рамках выставки «Алабин.Семья.Россия». 12+

Билеты приобретаются в кассе Музея имени Алабина.