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В Самаре в лютеранской Церкви состоится концерт цикла «Музыкальные путешествия по Европе»

8 января 2024 13:45
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В программе произведения И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, И. Пахельбеля, Г.Ф. Телемана, И.И. Кванца.

Концерт «Музыкальные путешествия по Европе: Германия»

Дата: 12 января 2024 г. 18.30

6+

12 января в зале Евангелическо-лютеранской Церкви Святого Георга (ул. Куйбышева 115/117) состоится концерт цикла «Музыкальные путешествия по Европе» в этот день зрители, вместе с нашими постоянными музыкальными гидами Анной Лазанчиной (флейта) и Анной Карповой (орган) отправятся в мир немецкой музыки эпохи барокко. 

В программе произведения И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, И. Пахельбеля, Г.Ф. Телемана, И.И. Кванца.

Дуэт Анны Лазанчиной и Анны Карповой существует уже много лет и постоянно радует самарскую публику необычными проектами, среди которых концерты и циклы концертов, посвященные отдельным исполнителям или эпохам, музыкально-образовательные программы. Дуэт постоянный участник мероприятий Самарской кирхи.

Информация и бронирование билетов по телефонам:

(846) 333 14 26,

8 905 301 00 92,

8 960 833 35 34

Благотворительный взнос: 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам) и 400 руб.

 

Фото предоставлено пресс-службой Евангелическо-лютеранской Церкви Святого Георга

Теги: Самара

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