В Самаре, в  Доме журналиста, открывается выставка «Виктор Ахломов: фотографии хорошего настроения»

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В Самаре, в Доме журналиста, 6 марта открывается выставка, посвященная творчеству известного советского и российского фотожурналиста Виктора Ахломова.

Название выставки – «Виктор Ахломов: фотографии хорошего настроения».

В экспозиции будут представлено порядка 30 работ Виктора Ахломова, сделанных в разные годы.

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Фотообъединение областного Союза журналистов России.

Виктор Васильевич Ахломов (15 марта 1938 г. – 15 апреля 2017 г.) — советский и российский фотожурналист, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат премии Союза журналистов РФ, многкратный лауреат World Press Photo. Работал в издании «Известия».

Виктора Ахломова коллеги называли «фотографом хорошего настроения». С Самарой Ахломова связывали творческие поездки, сотрудничество с Самарской областной организацией Союза журналистов России.

В 2008 году Самарский Союз журналистов и Фотообъединение организовали в галерее «Вавилон» выставку работ Виктора Ахломова. Теперь, спустя шестнадцать лет, эти работы будут показаны в Доме журналиста. Символично, что выставка открывается в канун дня рождения легендарного фотохудожника.

Фото предоставлено Самарским областным отделением Союза журналистов России