В Самаре, в ДК "Заря", пройдет  Международный творческо-поэтический конкурс «В мире поэзии»

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3 февраля 2023 года в 11:00 в муниципальном ДК "Заря" (проезд 9 Мая, 16) состоится Международный творческо-поэтический конкурс «В мире поэзии».

Цель мероприятия – сохранение и популяризация поэтического наследия татарского народа.

Как отмечают организаторы, ранее в поэтическом конкурсе участвовали более 630 конкурсантов из Самары, Самарской области и различных уголков нашей страны. Для региональных участников конкурс проходил в очном формате, а для всех остальных – в заочном. В текущем году принято решение сделать его международным, так как заявки на участие подали чтецы из Казахстана, Узбекистана, Чехии, Турции и Швеции.

Согласно заданию, на примере произведений татарских поэтов необходимо раскрыть неисчерпаемую красоту такого чувства, как любовь, ведь тема конкурса этого года – «Просто надо любить!»

В программе мероприятия:

- 11:00-11:05 – торжественное открытие;

- 11:05-11:10 – приветствие представителей оргкомитета конкурса;

- 11:10-11:20 – музыкальное поздравление;

- 11:20-11:30 – приветствие представителей национально-культурных организаций;

- 11:30-11.35 – творческий номер;

- 11:35-11:40 – приветственная речь представителя Администрации г. о. Самара;

- 11:40-11:50 – творческий номер;

- 11:50-12:00 – приветственное слово руководителей образовательных организаций;

- 12:00-12:15 – творческий номер;

- 12:15-12:25 – выступление членов жюри;

- 12:25-12:55 – творческий номер;

- 12:55-13:00 – заключительная часть мероприятия, совместное исполнение песни на стихи Г. Тукая «Туган тел».

Фото: администрация Самары