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В Самаре в ДК «Октябрь» прошёл областной конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «50 лет ЮИД! Создаем историю вместе!». Традиционно конкурс проводится управлением Госавтоинспекции Самарской области совместно с Министерством образования и науки Самарского региона.

В конкурсе приняли участие 24 команды старшей и младшей возрастной категории из разных городов и районов области.

С приветственным и напутственными словами выступил председатель общественного совета областного главка Александр Шахов. «Каждый конкурс – это еще одна ступенька в развитии ЮИДовского движения, еще один наш с вами шаг к победе безопасности на дорогах области. Спасибо за вашу важную творческую работу!».

Все команды представили зрителям свои номера, в которых они с помощью сценок, песен и танцев напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. Ребята долго и тщательно продумывали каждую деталь своего выступления, а поддерживали их в начинаниях любимые педагоги, старшие товарищи и родители.

Компетентное жюри отметило, что уровень подготовки команд с каждым годом все растет. Из всех выступивших было по-настоящему сложно выбрать лучших.

Почетными грамотами и подарками бронзовых, серебряных и золотых призеров наградили члены жюри: Роман Еремкин директор некоммерческого партнерства «Спортивно-туристического клуба «ВелоСамара», Александра Дрига представитель региональной общественной организации "Совет родителей", Анастасия Баскакова руководитель центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, Ольга Внучкова начальник культурного центра областного главка, Владимир Зубов и.о. начальника пропаганды безопасности дорожного движения региональной Госавтоинспекции и Алексей Степанов региональный координатор национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Призовые места распределились следующим образом:

среди младшей возрастной группы:

3 место заняли дети ГБОУ СОШ N 10 г. Чапаевск,

2 место - ГБОУ ООШ N 6 г. Новокуйбышевск,

1 место - МБУ «Лицей N 51» г. Тольятти.

во взрослой возрастной группе:

3 место - СП ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Богатое «ЦВР»,

2 место - МБУ «Лицей N 6» г. Тольятти,

1 место - ГБОУ СОШ N 3 г. Чапаевск.

Конкурс организован в соответствии с федеральным проектом «Безопасность дорожного движения» и проведён Министерством образования и науки Самарской области совместно с управлением Госавтоинспекции Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области