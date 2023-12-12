Я нашел ошибку
Главные новости:
Поздравить и поддержать своих детей пришли родители подростков.
В ГУ МВД СО состоялось торжественное вручение паспортов, приуроченное ко Дню Конституции
В конкурсе приняли участие 24 команды старшей и младшей возрастной категории из разных городов и районов области.
В Самаре в ДК «Октябрь» прошёл областной конкурс-фестиваль юных инспекторов движения
В четырех вузах региона реализован кампусный проект на базе Карты жителя Самарской области
В Тольятти для детей осужденных, состоящих на учете, организовано посещение национального парка «Самарская Лука».
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО активно участвуют в реализации программы «Десятилетие детства»
Документ получили 18 школьников, которые добились значительных достижений в учебе, спорте или общественной деятельности.
Губернатор Дмитрий Азаров в День Конституции России вручил паспорта тольяттинским школьникам
В Самарской области стартовала тренинговая программа для волонтёров Всемирного фестиваля молодежи 2024 года.
Волонтёры губернии начали готовиться ко Всемирному фестивалю молодежи
Каждый второй засор на сетях водоотведения образуется не только из-за мусора, но и жира, который смывается в раковину.
«РКС-Самара»: в доме на Осипенко от «ожирения» перестала работать канализация
Дмитрий Азаров назвал поддержку Президента важнейшей составляющей позитивных преобразований в регионе.
Дмитрий Азаров рассказал об итогах реализации нацпроектов в Самарской области
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.98
-0.66
EUR 98.08
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В УФСИН СО проведен конкурс «Национальная игрушка»
Фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море. Варежки» в Тольятти посетили более 17 тысяч человек
В Музее-галерее «Заварка» в Самаре близится смена экспозиции
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре в ДК «Октябрь» прошёл областной конкурс-фестиваль юных инспекторов движения

12 декабря 2023 16:52
54
В конкурсе приняли участие 24 команды старшей и младшей возрастной категории из разных городов и районов области.

В Самаре в ДК «Октябрь» прошёл областной конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «50 лет ЮИД! Создаем историю вместе!». Традиционно конкурс проводится управлением Госавтоинспекции Самарской области совместно с Министерством образования и науки Самарского региона.

В конкурсе приняли участие 24 команды старшей и младшей возрастной категории из разных городов и районов области.

С приветственным и напутственными словами выступил председатель общественного совета областного главка Александр Шахов. «Каждый конкурс – это еще одна ступенька в развитии ЮИДовского движения, еще один наш с вами шаг к победе безопасности на дорогах области. Спасибо за вашу важную творческую работу!».

Все команды представили зрителям свои номера, в которых они с помощью сценок, песен и танцев напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. Ребята долго и тщательно продумывали каждую деталь своего выступления, а поддерживали их в начинаниях любимые педагоги, старшие товарищи и родители.

Компетентное жюри отметило, что уровень подготовки команд с каждым годом все растет. Из всех выступивших было по-настоящему сложно выбрать лучших.

Почетными грамотами и подарками бронзовых, серебряных и золотых призеров наградили члены жюри: Роман Еремкин директор некоммерческого партнерства «Спортивно-туристического клуба «ВелоСамара»,  Александра Дрига представитель  региональной общественной организации "Совет родителей",  Анастасия Баскакова руководитель центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, Ольга Внучкова начальник культурного центра областного главка, Владимир Зубов  и.о.  начальника пропаганды безопасности дорожного движения  региональной Госавтоинспекции и Алексей Степанов  региональный координатор национального проекта «Безопасные качественные дороги».  

Призовые места распределились следующим образом:

среди младшей возрастной группы:

3 место заняли дети ГБОУ СОШ N 10 г. Чапаевск,

2 место - ГБОУ ООШ N 6 г. Новокуйбышевск,

1 место - МБУ «Лицей N 51» г. Тольятти.

во взрослой возрастной группе:

3 место - СП ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Богатое «ЦВР»,

2 место - МБУ «Лицей N 6» г. Тольятти,

1 место - ГБОУ СОШ N 3 г. Чапаевск.

Конкурс организован в соответствии с федеральным проектом «Безопасность дорожного движения» и проведён Министерством образования и науки Самарской области совместно с управлением Госавтоинспекции Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области модернизировали 336 светофоров
12 декабря 2023  13:41
В Самарской области модернизировали 336 светофоров
204
В ходе акции «Самарская Ёлка желаний» уже 223 поздравительные открытки нашли своих адресатов
12 декабря 2023  10:10
В ходе акции «Самарская Ёлка желаний» уже 223 поздравительные открытки нашли своих адресатов
231
Дмитрий Азаров обратился к самарцам в День Конституции
12 декабря 2023  09:30
Дмитрий Азаров обратился к самарцам в День Конституции
240
В Самаре появится новая маршрутка
11 декабря 2023  13:40
В Самаре появится новая маршрутка
534
В Самарской области заработала третья очередь семенного завода
11 декабря 2023  12:44
В Самарской области заработала третья очередь семенного завода
472
Весь список