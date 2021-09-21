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В Самаре увеличилось количество мест для проведения массовых общественных акций без согласования – так называемых гайд-парков. Теперь в городе насчитывается пять таких площадок.

15 сентября руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов подписал приказ №67-п.

Этим документом он утвердил новый перечень площадок в Самаре, которые официально именуются «специально отведенными местами для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера».

Этот список впервые был утвержден в феврале 2013 года. В предыдущей версии документа от 3 мая 2018 года в Самаре под массовые акции было отведено лишь три площадки. Это сквер «Родина» в Промышленном районе на Безымянке, парк культуры и отдыха «Нефтяник» в Куйбышевском районе и автодром Самарской объединенной технической школы ДОСААФ России на Южном шоссе (в районе автосалона «Рено»).

Теперь территория автодрома исключена из перечня гайд-парков, зато включены три новых площадки. Это сквер Маяковского в Советском районе у станции метро «Советская», пешеходная зона проспекта Юных Пионеров в границах улиц Металлистов и Каховской, а также пешеходная зона улицы Воронежской в границах улиц Вольской и Победы.

Отметим, что сквер Маяковского до 2018 года уже входил в список гайд-парков, но был исключен из него. Как и сквер имени А.С. Пушкина (за зданием Самарского драмтеатра в границах улиц Фрунзе, Вилоновской и Куйбышева) в 2017 году, когда после массовых антикоррупционных митингов началась кампания по вытеснению протестующих из центральных гайд-парков, пишет Обозрение.