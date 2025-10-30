Я нашел ошибку
Для улучшение транспортного обслуживания самарцев «Самара Авто Газ» подготавливает к рейсам 20 новых автобусов вместимостью до 92 пассажиров.
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
В связи с проведением ремонтных работ.
В Самарской области вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов
Полицейские настоятельно рекомендуют в случаях сильного тумана максимально снизить скорость движения и использовать огни аварийной сигнализации.
В связи с туманом ГАИ СО обращает внимание водителей на необходимость соблюдения повышенных мер безопасности на дорогах
Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области и проекта «Выбирай своё» партии «Единая Россия».
«Технологии Победы»: в Самарской области впервые написали Всероссийский научно-технологический диктант
В ходе ссоры при распития спиртных напитков со своим знакомым он нанес своему оппоненту удар ножом.
Тольяттинец проведет 7 лет в колонии за убийство своего знакомого
Жизнь после инсульта требует терпения, движения и дисциплины.
Врач-невролог больницы им. В.Д. Середавина назвала 5 правил для пациентов после перенесенного инсульта
Для удобства граждан в поликлинике на всей территории учреждения будет доступен бесплатный Wi-Fi.
В Тольяттинской поликлинике №2 комплексно отремонтировали несколько отделений
Около 65% средств бюджета Самарской области в 2026 году потратят на социальную сферу.
Сегодня в первом чтении в Самарской Губдуме рассмотрен проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района

30 октября 2025 19:17
94
Для улучшение транспортного обслуживания самарцев «Самара Авто Газ» подготавливает к рейсам 20 новых автобусов вместимостью до 92 пассажиров.

30 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совместно с главой города Самара Иваном Носковым провели выездное совещание в Красноглинском районе. Одним из ключевых стал вопрос организации транспортного обслуживания жителей поселков района, где проживает более 100 тысяч человек. 

«Жители обращались ко мне с просьбами по усилению движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах №№ 1, 67, 84, 87. Поручил администрации города рассмотреть возможность увеличения количества автобусов и сокращения интервалов движения. Также люди просят повысить вместимость автобусов на межмуниципальном маршруте 368. Это тоже будет проработано», - сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В настоящее время жители поселка Мехзавод, включая микрорайон Новая Самара, пользуются девятью маршрутами регулярных пассажирских перевозок: межмуниципальными №№ 110, 368, 396, 410а и муниципальными №№ 1, 51, 67, 84 и 87. Как доложил глава Самары Иван Носков, совместно с перевозчиками – ООО «Самара Авто Газ» и ООО «Ирбис» – планируется увеличить подвижной состав на городских маршрутах, а перевозчик по маршруту № 368 «Станция метро «Победа» – поселок Петра Дубрава» сократит интервал прибытия на остановки. 

«Нехватка общественного транспорта – пожалуй, самая актуальная проблема для Мехзавода. После увеличения подвижного состава интервал движения автобуса № 368 сократится с 60 минут до 30, также проанализирована схема и график движения автобусов №№ 1, 67, 84, 87. Необходимо исключить задвоение маршрутов, увеличить количество машин на линии. Постепенно планируем увеличить количество автобусов большого класса. Уверен, результат будет заметен в ближайшие 2-3 месяца. Такой же анализ проводим и по остальным городским маршрутам, плотно работаем с Министерством транспорта региона по этому вопросу», – сказал Иван Носков. 

Для улучшение транспортного обслуживания жителей предприятие «Самара Авто Газ» подготавливает к рейсам 20 новых автобусов большого класса марки «Lotos-105-C02» вместимостью до 92 пассажиров. Планируется, что часть из них выйдут на маршруты по Красноглинскому шоссе. 

Отметим, что принят ряд решений и в части эксплуатации подвижного состава на межмуниципальных маршрутах. Так, с 1 ноября Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области включает в работу межмуниципальный маршрут № 222. Маршрут свяжет железнодорожный вокзал Самары и международный аэропорт «Курумоч» им. С.П. Королева. Рейсы будут осуществляться также и в ночное время по регулируемому тарифу, пассажиры смогут пользоваться всеми видами льгот.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

