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В Самаре увековечили память о бывшем ректоре Политеха Владимире Калашникове

20 мая 2022 17:15
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Глава региона отметил, что за то время, когда Владимир Калашников возглавлял университет, он создал три новых факультета, 25 специальностей.

В пятницу, 20 мая, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в торжественном открытии мемориальной доски Владимиру Калашникову -заслуженному деятелю науки РФ, академику Российской академии ракетно-артиллерийских наук, Почетному гражданину Самары, который на протяжении десятилетия возглавлял Самарский государственный технический университет.

В церемонии также приняли участие председатель совета ректоров вузов Самарской области, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, глава Самары Елена Лапушкина, ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков, преподавательский состав и студенты вуза.

«Сегодня очень важный для всех нас день. Сегодня, в день рождения Владимира Васильевича, мы открываем памятную доску этому удивительному человеку. И, конечно, я рассчитываю на то, что память о Владимире Васильевиче, о том, что он сделал для Альма-матер, для университета, для города, для региона, для страны, мы будем передавать и новым поколениям студентов. И они эту благодарность будут нести с собой по жизни», - отметил Губернатор у здания университета, в котором сам учился.

Глава региона отметил, что за то время, когда Владимир Калашников возглавлял университет, он создал три новых факультета, 25 специальностей – фактически создал научную школу, в которой появились и доктора, и кандидаты наук.

 «И работали они, что в нынешних условиях особенно важно, в том числе, на обороноспособность страны. Многое было сделано для того, чтобы над нашей страной было мирное небо, а Вооруженные Силы наши были всегда готовы дать отпор любому агрессору», - заявил Губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что Владимир Калашников – выдающийся ученый, технолог, руководитель, который к тому же обладал уникальными человеческими качествами.  

«Удивительных качеств человек. Все, кому посчастливилось с ним быть знакомым, учиться у него, вместе с ним работать, вместе с ним трудиться над научными разработками, это прекрасно знают. И нет ничего случайного в том, что государственные награды, премии за его открытия и разработки и, конечно, то уважение, которое питают к нему жители Самары, переросло в решение о присвоении Владимиру Васильевичу звания Почетного гражданина нашего города. По заслугам, по чести, по достоинству», - сказал Глава региона.

Открытие мемориальной доски Владимиру Калашникову состоялось в дни проведения «Российской студенческой весны» в Самаре.  

«Я думаю, что каждый студент с благодарностью вспоминает своего учителя, своего наставника, и я уверен в том, что сегодня собрались именно такие благодарные люди. Спасибо вам за то, что мы сегодня вместе», - обратился к присутствующим на церемонии студентам Губернатор.  

 «Сегодня устанавливается мемориальная доска в месте, где Владимир Васильевич работал. В этом здании располагалась его кафедра. Он проработал почти 50 лет в этом всеми нами уважаемом университете, прошел путь от рядового инженера до ректора. Это был уникальный человек, которого любили все ректоры нашей Самарской области. Память о нем сохранится в наших сердцах, сердцах всех сотрудников и выпускников университета», - сказал Геннадий Котельников.

«Владимир Васильевич – это удивительный экспериментатор, человек, который был способен построить уникальную учебно-производственную базу, которая сегодня позволяет с оптимизмом смотреть на подготовку будущих специалистов в интересах укрепления обороноспособности страны», - добавил Владимир Шаманов.

Владимир Васильевич Калашников принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, являлся ветераном Чернобыльского движения. Ему были присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» и «Почетный оружейник». Награжден медалями «За заслуги в создании вооружения и военной техники», «За трудовую доблесть», «За укрепление боевого содружества».

Кроме того, Владимир Калашников является «Почетным работником высшего профессионального образования России», награждён почетным знаком «За заслуги перед Самарской областью», почетным знаком Самарской Губернской Думы «За служение закону», является трижды лауреатом премий Правительства СССР и Российской Федерации.

Александр Хинштейн отметил, что Владимир Калашников был созидателем, человеком, который внес огромный вклад в развитие Политеха, оставив после себя соратников, воспитанников, учеников, он оставил после себя ставший гораздо более мощным, сильным технический университет.

«Лозунг Владимира Васильевича «Политех всегда первый!» сегодня подтверждается реальными делами, и этот завет продолжает выполняться. Вы, сегодняшний преподавательский состав, студенты, продолжаете этот завет Владимира Васильевича претворять в жизнь», - выразил мнение депутат Госдумы.  

«Мы безмерно благодарны за то, что он сделал для нашего университета. Сейчас в университете работает вторая производная его учеников, они уже стали кандидатами наук, ученики учеников, и уже встали к испытательным стендам и создают новые изделия. Радостно, что мы сегодня, в его день рождения, открываем мемориальную доску. Для нас он жив и будет жить», - добавил ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков.

«Он был выдающимся человеком, очень любил жизнь и студентов», - сказала вдова Владимира Калашникова Антонина Стеценко, выразив благодарность руководству вуза и региона за создание мемориальной доски в память о Владимире Калашникове. 

 

Фото:   правительство СО

 

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