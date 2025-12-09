В Самаре установили мемориальную доску Герою России, гвардии полковнику Андрею Колпакову, погибшему при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО. Памятный знак разместили на фасаде дома № 5 по Пугачевскому тракту, где жил военнослужащий.



Андрей Колпаков родился 18 ноября 1980 года в семье военнослужащего. После школы поступил в Высшее военное танковое командное училище в Челябинске. В 2003 году начал службу в Оренбургской области, а затем продолжил в Самаре. Служил в должностях от командира танкового взвода до командира мотострелкового батальона. В 2022 году был призван в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации на военную службу, где течение полугода командовал разведывательным батальоном бригады. В 2023 году за грамотное командование подразделениями бригады, мужество и героизм при выполнении боевых задач Андрей Валерьевич получил государственную награду – Орден Мужества.



8 сентября 2023 при выполнении задач в ходе специальной военной операции Андрей Валерьевич погиб. За мужество и героизм ему присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. У героя остались родители, супруга и трое детей.



Открыли мемориальную доску супруга и дети Андрея Колпакова. Участники почтили память Героя России минутой молчания и возложили к мемориальной доске цветы.

Фото: пресс-служба администрации Самары