В Самаре усилен контроль за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора

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По поручению оперштаба Самарской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции в регионе усилен контроль за соблюдением масочного режима в и местах массового пребывания людей, а также контроль за санитарной обработкой контактных поверхностей в указанных помещениях.

Сотрудники администраций внутригородских районов проводят ежедневный мониторинг торговых объектов. Проверки касаются не только крупных торговых центров, но и объектов потребительского рынка, занимающих меньшую площадь. Пристальное внимание уделяется продовольственным магазинам и пунктам общественного питания мини-формата.

Кроме соблюдения масочного режима, в фокусе внимания проверяющих: наличие санитайзеров, рециркуляторов воздуха и разметок для соблюдения социальной дистанции, ведение журналов учета дезинфекционных мероприятий и графика здоровья работников.

С конца прошедшего года количество нарушений среди предпринимателей в Куйбышевском районе осталось практически неизменным. С начала действия ограничительных мер выявлено более 70 материалов для составления протоколов об административном правонарушении на предпринимателей, нарушивших рекомендации Роспотребнадзора.

«Это говорит о высокой ответственности представителей бизнеса за жизнь и здоровье жителей. Стоит отметить, что мы лояльны к предприятиям, работающим на территории района. Как правило, акт о зафиксированном нарушении направляется в Управление гражданской защиты Самары или Роспотребнадзор не сразу: предпринимателю дается время для реабилитации и устранения замечаний до повторного планового мониторинга», - комментирует начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства администрации Куйбышевского внутригородского района Самары Наталья Конаныкина.

Тем не менее, уже известно, что 7 ранее выявленных материалов в настоящее время рассматривается в суде. В ближайшее время по ним будет вынесено решение.

Штрафы для физических лиц за эти нарушения составляют от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – до 100 тысяч рублей, если юридические лица - до 300 тысяч рублей.

Соблюдение масочного режима – необходимая мера и для посетителей мест массового пребывания граждан. На «антимасочников» полиция составляет протоколы по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

По словам территориального управляющего известной самарцам сети пекарен Оксаны Кочелаевской, помимо соблюдения стандартных рекомендаций Роспотребнадзора, для удобства и безопасности посетителей во всех торговых объектах сети предусмотрены одноразовые бесплатные маски.

«Кроме того, в течение дня проводится регулярная обработка контактных поверхностей – витрин, дверных ручек, столов. Эти меры помогут сохранить здоровье наших сотрудников и посетителей в период нестабильной эпидемиологической обстановки», - пояснила Оксана Кочелаевская, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации