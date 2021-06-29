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В Самаре усилен контроль за соблюдением масочного режима

29 июня 2021 15:41
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Во время рейдов идет разъяснительная работа, в том числе среди тех пассажиров, которые пользуются масками неправильно.

К комиссионным рейдовым проверкам, организуемым профильным департаментом, контрольно-ревизионными службами перевозчиков, полицией и народной дружиной, подключились сотрудники Роспотребнадзора по Самарской области. 
 
28 июня проверками охватили ряд автобусных маршрутов, пролегающих по Московскому шоссе. Отметим, что ежедневно выполняется по 12 контрольных выездов. 
 
Транспортными предприятиями проводится постоянный инструктаж среди кондукторского и водительского составов. Кроме того, во время рейдов идет разъяснительная работа, в том числе среди тех пассажиров, которые пользуются масками неправильно. Нужно носить маску так, чтобы она плотно прилегала к щекам, закрывала рот и нос, защищая слизистые оболочки. 
 
Уважаемые горожане! Соблюдайте профилактические меры противовирусной защиты в общественном транспорте!

Теги: контроль масочный режим

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