Школы Самарской области приглашают присоединиться к проекту Общества «Знание» о физической культуре
15 блогеров из Самарской области сразятся за место в финале Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»
Куйбышевская магистраль фиксирует снижение количества ДТП на железнодорожных путях
Владимир Балаев из Самары стал обладателем Кубка России по вейкборду-электротяге
В Тольятти по указанию мошенников студент забрал у пенсионера 300 тысяч рублей
Агитационный автобус Росгвардии начал работу в Самарской области
В Жигулевске сын украл у матери телевизор
В Самаре пройдет открытие XIII Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре уровень доверия к ИИ выше всего у маркетологов и эйчаров

2 сентября 2025 10:46
120
В Самаре уровень доверия к ИИ выше всего у маркетологов и эйчаров

Сервису по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob — 25 лет. В опросе на тему ИИ приняли участие представители распространенных профессиональных групп, в чью работу уже активно внедряются технологии искусственного интеллекта.


Результаты исследования демонстрируют глубоко противоречивое отношение к работе ИИ, которое складывается из ожиданий, опасений и неопределенности в профессиональной среде.

Главным выводом исследования является отсутствие единого мнения. Ни одна из представленных профессиональных групп не продемонстрировала консенсуса. Практически везде значительная, а часто и бо́льшая часть респондентов затруднилась с ответом (от 20% у PR-менеджеров до 74% у главных бухгалтеров). Это говорит о том, что для многих самарцев нейросети остаются новым и непонятным инструментом, чей потенциал и риски еще не до конца осознаны.

Наибольший уровень доверия к ИИ показали специалисты, чья работа тесно связана с креативом и рыночными трендами. Лидеры по уверенности в качестве работы AI — маркетологи, каждый второй из них считает использование ИИ в работе гарантией высокого результата. На втором месте — HR-менеджеры (43%), которые видят в ИИ потенциал для автоматизации рутинных процессов. На третьем — менеджеры по продажам (35%).

Противоположного мнения придерживаются специалисты, чья деятельность требует высокой точности, анализа данных и ответственности за принятые решения. Они чаще ассоциируют ИИ с браком и халтурой. Самая высокая доля негативных ответов зафиксирована среди PR-менеджеров (50%). Вероятно, представители этой профессии опасаются потери уникального голоса бренда и неискренности в коммуникации, генерируемой ИИ. Аналитики также проявляют скепсис в отношении работы ИИ (48% ассоциируют ее с халтурой). Вероятно, подобное мнение связано с глубоким пониманием ограничений и рисков алгоритмов. Критикуют работу ИИ 42% программистов: создатели технологий одновременно являются и главными их критиками, понимая принципы работы и предугадывая возможные ошибки.

Среди представителей профессий с чрезвычайно высоким процентом затруднившихся с ответом — бухгалтеры, юристы, логисты и учителя (от 49% до 74%). Их работа связана с высокой персональной ответственностью и строгими регламентами. По их мнению, на рынке пока нет качественных ИИ-продуктов, способных решать их задачи.

Таким образом, восприятие искусственного интеллекта напрямую зависит от профессионального контекста. Доверие к ИИ выше там, где можно делегировать креативные или рутинные задачи, и критичнее — там, где требуются точность, аналитика и персональная ответственность. Высокий уровень неопределенности сигнализирует о необходимости просветительской работы и демонстрации реальных, а не гипотетических, возможностей и ограничений нейросетей в каждой конкретной профессиональной нише.
 

Время проведения: 7—28 августа 2025 года

Теги: Опрос

