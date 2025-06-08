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В Самаре умер бывший заммэра Олег Киттер

8 июня 2025 18:08
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Экс-политик в апреле отметил свой 71-й день рождения.

Скончался один из самых одиозных политиков 90–00-х годов Олег Киттер. Об этом сообщил его друг, депутат Совета депутатов Железнодорожного района Виктор Гужов, пишет 63.ru.

«Олег последние два года болел, постоянно страдал от повышенной температуры. Врачи диагноз ему так и не смогли поставить. Умер вчера в 21 час в медсанчасти на Мичурина. Очень, очень тяжелая потеря, такого чудесного друга у меня уже больше не будет. Похороны, скорее всего, во вторник, пока не определились», — прокомментировал Гужов.

Олег Киттер был известен в Самаре как один из кандидатов на выборах главы города в 1997 году, заместитель мэра Георгия Лиманского.

 

Фото: Телеграм-канал /Виктор Гужов

Теги: Самара

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