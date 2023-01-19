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В Самаре учащиеся посетили Центр кинологической службы областного главка полиции

19 января 2023 13:17
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В Самаре учащиеся посетили Центр кинологической службы областного главка полиции

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант».

В рамках Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» при поддержке Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области студенты юридического института Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева и Самарского государственного экономического университета посетили Центр кинологической службы областного главка полиции.

Инспектор Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области старший лейтенант полиции Татьяна Махрова рассказала ребятам об условиях содержания служебных собак, об их рационе, методах дрессировки и в целом о прохождении службы полицейских-кинологов. Молодые люди активно задавали интересующие их вопросы, например, с какого возраста начинают обучать щенков, как отбирают собак на службу, какие породы лучше подходят для задержания, а какие для обнаружения запаховых следов.

Эксперт ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области капитан полиции Ольга Мухортова рассказала будущим юристам о том, как служебные собаки помогают обнаружить запаховые следы, которые в последующем подвергаются анализу, изъятию и хранению с целью последующего их использования в качестве вещественных доказательств в уголовном судопроизводстве.

А потом кинологи и их питомцы продемонстрировали мастерство дрессировки и выборки предметов, а также умение обнаруживать запрещенные вещества, преследовать и задерживать злоумышленника.

Представитель Общественного совета при областном главке полиции Владислав Баландин акцентировал внимание, что подобные встречи проходят в целях ознакомления молодых людей со службой в органах внутренних дел, и выразил надежду, что после окончания обучения студенты пополнят ряды самарской полиции. Он пожелал ребятам успешной сдачи экзаменов, призвал их ответственно относиться к своему будущему, не допускать правонарушений и занимать активную жизненную позицию.

Улыбки, не сходящие с лиц девушек и парней, их заинтересованные взгляды и множество задаваемых полицейским-кинологам вопросов стали главным доказательством того, что мероприятие оставило неизгладимое впечатление у ребят. Они поблагодарили полицейских и общественников за проведенное мероприятие, а некоторые учащиеся всерьез задумались о том, чтобы в дальнейшем связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел.

 

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