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В Самаре транспортные полицейские провели зарядку с ребятами, отдыхающими в детском оздоровительном лагере

9 августа 2024 16:39
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Все участники мероприятия с пользой повели время, получили заряд бодрости и хорошего настроения.

Председатель Общественного совета при Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте Владимир Сергеевич Берглезов организовал встречу сотрудников транспортной полиции с ребятами, отдыхающими в детском оздоровительном лагере «Золотая рыбка».

Эксперт экспертно-криминологического центра Средневолжского линейного управления лейтенант полиции Павел Бахтеев, младший инспектор-кинолог центра кинологической службы линейного управления прапорщик полиции Александр Быков со своим напарником немецкой овчаркой Джордан совместно с инструктором по физической культуре оздоровительного лагеря и ветераном Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, мастером спорта международного класса, чемпионом мира по пауэрлифтингу Дмитрием Федосеевым провели с детьми утреннюю зарядку.

Самарский спортсмен Дмитрий Федосеев рассказал краткую историю праздника, о пользе физкультуры, а также показал полезное упражнение, о котором нужно знать даже тем, кто спортом не увлекается. Простые физические упражнения с удовольствием выполняли не только ребята, но и служебно-розыскная собака, которая показывала знание некоторых движений, чем очень веселила всех участников мероприятия.

После зарядки инспектор направления по связям со СМИ майор внутренней службы Владимир Поляков рассказал об истории и работе транспортной полиции. Вместе с ребятами вспомнили основные правила поведения при возникновении чрезвычайных происшествий. Разобрали что такое экстремизм и терроризм и как вести себя в сети Интернет, чтобы оградить себя от влияния каких-либо деструктивных организаций, а также не попасться на уловки мошенников. Владимир Поляков обратился к ребятам с просьбой рассказать своим пожилым родственникам и соседям о том, как не стать жертвой телефонных мошенников.   

Прапорщик полиции Александр Быков рассказал о специфике работы кинолога - как выбрать и воспитывать четвероногих напарников. Полицейский и немецкая овчарка Джордан устроили небольшое показательное выступление, после которого каждый подросток имел возможность  поиграть и сфотографироваться с дружелюбным псом.

Лейтенант полиции Павел Бахтеев особое внимание уделил правилам безопасного поведения на объектах железнодорожного и водного транспорта. Также полицейский рассказал о существующих видах экспертиз и о экспертизах, проводимых в ЭКЦ линейного управления. Большой интерес вызвало содержимое экспертно-криминалистического чемодана - у ребят была уникальная возможность самим найти и изъять следы пальцев рук, оставленные на предметах, а также самостоятельно составить дактилоскопическую карту. 

Все участники мероприятия с пользой повели время, получили заряд бодрости и хорошего настроения.

 

Фото предоставлено пресс-службой Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте

Теги: Самара

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