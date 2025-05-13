В Самаре те, кто определился с профессией еще в школе, зарабатывают больше

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

К моменту окончания школы 39% самарцев уже выбрали будущую профессию. Каждый второй еще сомневался.



Женщины более решительны: когда звучал последний звонок, 44% из них знали, кем будут работать, в то время как среди мужчин таких было 34%.



Чем старше респонденты, тем чаще они отмечают, что еще в школьные годы определились с профессией. К моменту получения аттестата о среднем образовании среди горожан, которым сейчас до 35 лет, лишь 32% выбрали будущую профессиональную сферу, тогда как среди людей старше 45 лет таких оказалось 43%.



С увеличением уровня дохода растет и число тех, кто был уверен в своем выборе профессии к моменту выпуска из школы: 34% среди респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц и 48% среди граждан с доходом от 100 тысяч.

Время проведения: 14 апреля — 7 мая 2025 года