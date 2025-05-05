В Самаре татарская газета «Бердэмлек» отметиаи 35-летие 

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35-летний юбилей со дня первой публикации отпраздновала татарская газета «Бердэмлек». Это старшейшее издание Самарской области, выходящее на национальном языке, его название переводится как «Единство». Газета выходит еженедельно на восьми полосах с 1990 года, сегодня ее тираж насчитывает 1600 экземпляров.



Праздничное мероприятие, которое прошло в Доме культуры «Победа», посетил председатель регионального духовного управления мусульман Самарской области, муфтий Талип Яруллин, президент общества «Туган Тел» Ильяс Шакуров, представители правительства Самарской области и администрации Самары, а также сотрудники первого состава редакции и ученики школы «Яктылык».



В газете выходят материалы о том, чем живут татары в Самаре, о жизни и судьбах простых людей разных профессий, а также о национальных праздниках, обычаях и традициях разных народов.



Как отмечают представители редакции, газета востребована, и теперь, помимо бумажной версии читателям доступен и электронный вариант. «Бердэмлек» можно читать в соцсети ВКонтакте (https://vk.com/club22598970?ysclid=ma2gp73zpk642724719) и телеграме (https://t.me/berdemlekSamara).

Фото: администрация Самары