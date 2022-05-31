В Самаре судебные приставы провели «Веселые старты» для детей из ДНР и ЛНР

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В преддверии празднования Международного дня защиты детей и в рамках акции "Судебные приставы - детям!" сотрудники Управления ФССП России по Самарской области провели на стадионе "Динамо" детский спортивный праздник "Веселые старты" для детей из Донецкой и Луганской народных республик и детей сотрудников Службы.

Предпоследний день мая стал по-настоящему жарким не только из-за долгожданного солнца. Разогрели воздух и спортивные страсти, развернувшиеся на стадионе «Динамо». Несмотря на то, что праздник, посвященный Международному дню защиты детей, носил исключительно развлекательный характер, азарт игры заставлял юных участников «Веселых стартов» активно соревноваться друг с другом, демонстрируя свою ловкость, меткость и эрудированность.

Активно спортсменам в одержании побед помогали и сотрудники Управления. С не меньшим азартом они прыгали, бегали и загоняли в ворота мячи и, несмотря на свой возраст и звания, смогли вновь почувствовать себя детьми.

Атмосфера праздника, радости и веселья разогрела холодный воздух Самары. Победила в соревнования, конечно же, дружба, потому подарки достались всем участникам. А довольные детские лица и их яркие улыбки стали лучшей наградой для самих организаторов «Веселых стартов», сообщает пресс-служба УФССП СО.

Фото: пресс-служба УФССП СО