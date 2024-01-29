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В Самаре стартуют обсуждения дизайн-проектов общественных территорий-претендентов на благоустройство в 2025 году

29 января 2024 17:10
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Заключительный этап – Всероссийское голосование. Именно жители сформируют первоочередной список общественных пространств к преображению в 2025 году.

Во вторник, 30 января, стартуют общественные обсуждения дизайн-проектов парков, скверов и бульваров, которые включены в список для участия во Всероссийском голосовании за новые объекты благоустройства. Территории-победители отбора будут благоустроены уже в следующем году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», реализуемого по решению Президента России.

В январе 2024 года в Самаре проходил первый этап отбора общественных территорий. Жители могли сделать выбор в пользу одной из 85 территорий, нуждающихся в обновлении. От горожан поступило более 83 тысяч предложений, в результате чего сформирован ТОП-20 для участия в рейтинговом голосовании.

Перед народным отбором во всех внутригородских районах Самары по традиции пройдут общественные обсуждения дизайн-проектов. Каждый житель сможет ознакомиться с проектами, высказать свое мнение по дальнейшему развитию общественных пространств, их наполнению и содержанию.

По итогам обсуждений все дизайн-проекты будут доработаны специалистами. Общая задача сделать общественные пространства максимально комфортными и функциональными, учесть интересы различных категорий граждан. Визуализация территорий размещена по ссылке - https://disk.yandex.ru/d/9qFvwg7_rs6azw .

Заключительный этап – Всероссийское голосование. Именно жители сформируют первоочередной список общественных пространств к преображению в 2025 году. О сроках и формах голосования будет сообщено дополнительно.

По президентскому нацпроекту только в Самаре за последние пять лет было благоустроено более 20 общественных пространств и более 200 дворовых территорий

Место проведения смотрите здесь.

 

Фото:   администрация Самары

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