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В Самаре стартует региональный этап всероссийского интеллектуального турнира Знание.Игра

16 апреля 2024 16:35
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17 апреля состоится региональный этап в формате “Что? Где? Когда?”

17 апреля 2024 года в Самаре состоится региональный этап всероссийского чемпионата Знание.Игра в формате “Что? Где? Когда?”, организованный Российским обществом «Знание». В нем примут участие 20 команд школьников и учащихся колледжей Самарской области. Им предстоит продемонстрировать свои знания, а также проявить смекалку и навыки командной работы, отвечая на вопросы, охватывающие широкий круг тем.

Около 250 команд школьников и студентов ссузов Приволжского федерального округа приняли участие в отборочных играх и получили возможность побороться за выход в федеральный финал. По итогам региональных финалов, которые пройдут в 11 федеральных округах с 8 по 19 апреля 2024 года, определятся 4 лучшие команды каждого из округов. Они станут участниками федерального финала, который состоится в Москве на Международной выставке-форуме “Россия” в мае 2024 года. Также отдельным этапом интеллектуального чемпионата станет онлайн-кубок Знание.Игра, который пройдет 20 апреля 2024 года. Заключительная игра регионального этапа подарит еще один шанс получить путевку в финал. Вместе с участниками онлайн-кубка за победу поборются команды, которым не удалось пройти в федеральный финал на предыдущих играх.

«В этом году порядка 10 000 школ и колледжей принимают участие в новом формате направления Знание.Игра — в играх “Что? Где? Когда?”. 150 000 школьников и студентов колледжей вовлечены в отборочные игры. Такое количество участников говорит о том, что молодежь тянется к знаниям, а игровой формат просвещения пользуется у них популярностью. Мы особенно рады, что финал чемпионата пройдет в рамках Международной выставки-форума “Россия”, которая призвана продемонстрировать важнейшие достижения нашей страны. Талантливые и умные люди — это главная гордость России, а участники интеллектуального соревнования, безусловно, таковыми и являются,» — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Участниками федерального финала станут 75 команд: 45 лучших по итогам отборочных игр, 20 команд-лидеров онлайн-кубка Знание.Игра, а также 20 команд из партнерских турниров, которые пройдут по лицензии продюсерского центра «Игра-ТВ», правообладателя бренда «Что? Где? Когда?».

Напомним, что всероссийский турнир по игре «Что? Где? Когда?», вошедший в перечень интеллектуальных мероприятий Знание.Игра, стартовал в октябре 2023 года. Масштабнейшее интеллектуальное соревнование проходит в трех категориях: «"Что? Где? Когда?": школы и колледжи» — для школьников 5-11 классов и учащихся ссузов; «"Что? Где? Когда?": университеты» — для студентов высших учебных заведений до 25 лет; «"Что? Где? Когда?": открытые игры», где смогут принять участие все любители интеллектуальных состязаний старше 18 лет.

Подробная информация об интеллектуальных соревнованиях размещена в сообществе Знание.Игра в социальной сети ВКонтакте.

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание

Теги: Самара

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