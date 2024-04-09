В Самаре стартовало обучение кандидатов в рекрутеры Всемирных Игр Дружбы 2024

69

Сертифицированный центр привлечения и отбора кандидатов в волонтёры Всемирных Игры Дружбы 2024 года, открытый на базе Ресурсного центра добровольчества Самарской области, приступил к формированию команды рекрутеров. Им предстоит проводить собеседования с потенциальными добровольцами, которые будут помогать в организации Игр. Уже прошли первые обучающие мероприятия для участников программы рекрутеров.

Всемирные Игры Дружбы 2024 – масштабные мультиспортивные соревнования, которые пройдут в сентябре в двух городах России: Москве и Екатеринбурге.

На обучении кандидатам в рекрутеры презентовали Всемирные Игры Дружбы. Также участники мероприятия научились правильно проводить собеседования и смогли сразу же отработать полученные навыки на практике. По итогам обучения Сертифицированный центр привлечения и отбора кандидатов в волонтёры планирует подготовить команду порядка 20 человек, которые будут помогать отбирать волонтёров на турнир. Всего в волонтёрский корпус Всемирных Игр Дружбы войдёт более 7 тысяч добровольцев со всей России.

«Перед нами стоит очень ответственная задача. Ресурсный центр добровольчества Самарской области вошёл в число организаций, которые будут проводить отбор волонтёров, благодаря победе в конкурсе с огромной конкуренцией – 470 заявок поступило из всех федеральных округов, и всего 20 финалистов, среди которых и наш центр. Уверена, что мы сформируем такую команду рекрутеров, которая достойно справится с возложенной миссией», –- отметила руководитель Сертифицированного центра привлечения и отбора кандидатов в волонтёры Всемирных Игры Дружбы 2024 года, руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области Юлия Рябева.

Результаты конкурса по выбору сертифицированных центров Игры дружбы объявили в марте 2024 года во время Всемирного фестиваля молодёжи. На это событие Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества Самарской области также проводил отбор волонтёров в прошлом году.