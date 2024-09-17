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В Самаре стартовали международные соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF
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В Самаре стартовали международные соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF

17 сентября 2024 15:30
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Их участниками стали 23 команды – это 120 специалистов по киберугрозам.

17 сентября в Самаре состоялось торжественное открытие очередных Международных открытых студенческих соревнований в области информационной безопасности VolgaCTF. Их участниками стали 23 команды – это 120 специалистов по киберугрозам. В этом году VolgaCTF проходят в 14 раз.  Напомним, VolgaCTF является одним из крупнейших соревнований среди программистов в России и отвечает задачам двух программ «Информационная безопасность» и «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика».

Поддержка программ цифровой трансформации на территории Самарской области определена как один из приоритетов новой программы социально-экономического развития, презентованной Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. «Эффективное государственное управление Развитие всех сфер жизнедеятельности и экономики тесно связано с цифровой трансформацией общества и эффективным государственным управлением», – отмечал Глава региона.

Соревнования VolgaCTF открыл руководитель управления информационной безопасности департамента информационных технологий и связи Самарской области Олег Архипов, который от Правительства Самарской области поприветствовал участников. Обращаясь к собравшимся, он пожелал успехов и подчеркнул особую значимость ИБ-направления в современных условиях.

«ИБ-специалисты – это солдаты, они защищают наших граждан, отражая атаки разной сложности на важные электронные площадки и сервисы», – отметил спикер.

Представитель оргкомитета Павел Шиверов рассказал о формате проведения VolgaCTF в этом году, а также резюмировал: «За 14 лет VolgaCTF полюбились ребятам. Когда мы только начинали, даже и не думали, что вот так из местных студенческих соревнований вырастит федеральный и международный бренд. Из года в год растет география участников, что очень радует. Ежегодно мы получаем обратную связь от ребят, которая мотивирует нас развиваться, становиться лучше, а соревнования делать более интересными», – сказал Павел Шиверов.

Отборочный этап VolgaCTF 2024 собрал больше 4000 ребят со всего мира. Финал соревнований будет проходить по 20 сентября. География участников традиционно обширна: это команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Пензы, Омска, Самары, Томска, Новосибирска, а также из Казахстана и Монголии.

«VolgaCTF - это одни из крупнейших соревнований в области ИБ. Мне интересна и близка эта тема, поэтому стараюсь не оставаться в стороне от таких мероприятий. Для меня VolgaCTF – это не только рассмотрение ИБ с другого ракурса, но и общение с единомышленниками, обмен опытом, знаниями, это практика. От участия жду именно этого», – поделился Даниил Газизулин, участник из Иннополиса.

В рамках VolgaCTF 17 и 18 сентября пройдет конференция, в ходе которой выступят с тематическими докладами представители ведущих компаний отрасли и независимые специалисты. Они расскажут о различных разработках в области информационной безопасности. Также состоится круглый стол на тему «Кадры в безопасности: подготовка и запрос рынка», на котором эксперты обсудят, кого не хватает на рынке информационной безопасности, сколько и как готовят ИБ-специалистов, какие у них должны быть навыки.

 

Фото: Департамент информационных технологий и связи Самарской области

Теги: Самара

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