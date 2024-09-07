В Самаре стартовала основная программа празднования Дня города

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Основные части просветительской и развлекательной программ (0+) запланированы на ближайшие выходные.

Так, 7 сентября в 17:00 состоится открытие выставки "КиноВолга" (12+) и кураторская экскурсия искусствоведа, директора музея Эльдара Рязанова Марии Ионовой (12+).

Далее в 18:00 пройдет концерт фолк-группы TARAXACUM (0+), а в 19:00 - показ фильма "Максим Перепелица" (0+).

8-го числа с 10:00 до 18:00 предусмотрено бесплатное посещение музея. А в сквере Рязанова можно будет посмотреть кинокартины. Например, в 13:00 - "На златом крыльце сидели" (12+) и в 19:00 - "Гусарскую балладу" (6+).

Также в воскресенье в 15:00 состоятся мастер-класс "Волга волнуется раз!" (6+), в 16:00 - занятие "Старые игры о главном: игры с мячом" (6+), в 17:00 - лекция историка, замдиректора музея по развитию Анастасии Чекмасовой "Куйбышев в 1960-1980-е годы: мир советского человека" (12+).

Дополнительно в 18:00 организуют концерт Георгия Шагалова (0+) и пешеходную экскурсию историка, старшего научного сотрудника музея Вячеслава Вербового "Самарские страницы жизни Эльдара Рязанова" (12+).

Часть мероприятий пройдет в Самарской областной научной библиотеке. В частности, по 8 сентября состоится выставка "Славный триколор России" (6+). На ней представят книги и иллюстрации, посвященные истории развития и видоизменения государственных символов.

В этот же период будет работать экспозиция "Лето - это маленькая жизнь" (6+). Речь идет о фотографиях путешественника Игоря Кобца и редких изданиях об отечественной географии.

Организуют и квест-викторину "Знай историю Самары!" (6+). Она пройдет 8 сентября с 10:00 до 17:00.

Предусмотрены автобусные экскурсии (6+) по двум маршрутам: от остановки "Площадь Кирова" до "Площади Революции" и от собора Кирилла и Мефодия до улицы Льва Толстого по тому же времени. Транспорт будет ездить с 12:00 до 20:00 с интервалами в полчаса.

В целом в городе состоится около сотни бесплатных мероприятий. Дополнительную информацию о них можно получить на официальных сайтах местных властей и самого праздника. Записаться можно до 8 сентября с 10:00 до 20:00 по телефонам: +7 937 255 5292, +7 927 155 1334 и +7 902 740 6155.

Кроме того, 7 и 8 сентября состоится фестиваль "На сопках Маньчжурии" (0+). Традиционно здесь встретятся музыкальные коллективы и оркестры из Севастополя, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Самары, Перми и других российских городов. В субботу выступления пройдут на концертных площадках города, а в воскресенье музыканты выступят в Струковском саду.

Главный праздничный концерт, посвященный 438-летию Самары, начнется 8 сентября в 18:00 на площади имени Куйбышева. Хедлайнерами мероприятия станут Сергей Трофимов и группа Uma2rman, пишет Сова.

Стоит учесть, что из-за праздничных мероприятий ограничат движение транспорта на нескольких участках:

- по улице Чапаевской - от Красноармейской до Вилоновской;

- по улице Шостаковича - от Фрунзе до Чапаевской;

- по улице Вилоновской - от Фрунзе до Галактионовской;

- по улице Красноармейской - от Фрунзе до Самарской;

- по улице Молодогвардейской - от Ульяновской до Вилоновской.

Зато пустят дополнительный общественный транспорт.