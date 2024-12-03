В Самаре стартовала акция, которая стала уже традиционной – «Елка желаний»

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В Самаре начинают подготовку к самому главному празднику – Новому году! Вчера стартовала очень теплая и добрая акция, которая стала уже традиционной – «Елка желаний». Очень люблю эту акцию, она помогает познакомиться с прекрасными юными барышнями и умными молодыми людьми от шести лет) С детьми и подростками всегда интересно пообщаться, они искренние и непосредственные в своих словах и мыслях.

Сейчас на «Елке желаний» - пожелания более чем 600 юных самарцев, и каждый верит в то, что в этом году Дед Мороз выполнит его заветное желание. Все ребята остались без попечения родителей, поэтому Дедом Морозом для них должны стать мы, взрослые. Я снял два желания – шестилетней Алины и семилетнего Михаила, и сегодня от себя лично (пока не от Деда Мороза) вручил им символические подарки. Кстати, сегодня же к акции присоединились представители силовых структур – УМВД России по г. Самаре, Росгвардии, ГУ МЧС России по Самарской области, глава Самарского района.

«Елка желаний» расположена в Самаре на Куйбышева, 44. Пожелания у ребят самые обыкновенные – игрушки, детская косметика, книги, одежда, спортивные товары или товары для творчества. Есть запрос и на умные колонки, смарт-часы и планшеты. Присоединяйтесь! Ребята очень ждут новогоднего чуда! Не важно, какое желание ребенка вы можете исполнить, главное, чтобы это было искренне и от души.

Акция будет проходить до 27 декабря. Все подробности по телефону: 8(846) 332-07-64.