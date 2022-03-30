В Самаре стартовал прием заявок для участия в конкурсе грантов в сфере физкультуры и спорта

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Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара принимает заявки для участия в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в области физической культуры и спорта.

Проект должен содержать положения следующих областей: организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства; развитие видов спорта; организация спортивно-массовой работы; дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта.

Лучшие проекты в области физической культуры и спорта определяет конкурсная комиссия. Основными критериям отбора являются:

- актуальность и социальная значимость целей и задач проекта для развития сферы физической культуры и спорта;

- уникальность, новаторский характер проекта;

- возможность интеграции проекта в российское и международное пространство;

- детальная проработанность проекта (цели, задачи, концепция, целевая аудитория);

- результативность проекта (последовательность, соответствие поставленным целям и задачам);

- наличие дополнительных ресурсов (внебюджетных средств, материально-технической базы) для реализации проекта.

Размер гранта определяется на основании предоставленных соискателем документов, подтверждающих понесенные затраты, связанные с разработкой проекта, но не может превышать 250 000 рублей.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 25 июня 2022 года предоставить в адрес конкурсной комиссии, находящейся по адресу: 443010, г. Самара, ул. Фрунзе, 177, документы согласно Постановлениям Администрации городского округа Самара от 09.06.2020 № 472 и от 22.02.2022 № 106.