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В Самаре стартовал первый этап образовательной программы личностного развития лидеров общественного мнения ПФО «Лидеры изменений»

22 марта 2022 12:09
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В Самаре стартовал первый этап образовательной программы личностного развития лидеров общественного мнения ПФО «Лидеры изменений»

21 марта 2022 года в Самарской области стартовал первый этап образовательной программы личностного развития лидеров общественного мнения ПФО «Лидеры изменений». На первую очную сессию прибыли 42 активиста из всех регионов округа. В числе слушателей программы – участники Молодёжного форума ПФО «іВолга», представители общественных организаций и государственных учреждений, осуществляющих работу с молодёжью.

Первую очную сессию открыл заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев

«В 2021 году в рамках масштабного форума «iВолга» родилась идея создания образовательной программы «Лидеры изменений», которая получила поддержку со стороны полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В настоящее время мы поступательно движемся в развитии вопросов реализации молодёжной политики, привлекая все новые и новые аудитории, чтобы транслировать опыт на разные регионы. Лучшие участники продолжат образовательную программу в Нижнем Новгороде и Республике Татарстан, – обратился к участникам образовательного курса Олег Машковцев. – Нам нужны молодые люди, умеющие вести полемику, привлечь сторонников в свои команды, обладающие способностью информационного освещения процессов, происходящих в жизни общества. Все эти и многие другие навыки, надеюсь, вы получите в рамках окружного образовательного проекта «Лидеры изменений». Мы рассчитываем, что проведение образовательной программы позволит сформировать у её слушателей уникальные компетенции для развития сильного гражданского общества в Приволжском федеральном округе».

С приветствием к участникам также обратился заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Дамир Фаттахов: «Миссия Росмолодёжи – создать среду, которая позволит молодым найти и реализовать свои таланты в нашей стране. Сегодня мы предлагаем вам присоединиться к масштабной программе «Лидеры изменений». На протяжении 4 дней вас будут ждать насыщенные лекции, полезные интенсивы, мастер-классы и встречи с интересными спикерами».

Проект представляет собой многоступенчатый образовательный курс, основанный на обучении спектру актуальных надпрофессиональных навыков потенциальных лидеров и отборе наиболее успешных слушателей программы для будущего взаимодействия в качестве проводников государственной молодёжной политики в региональную молодёжную среду.

«Сегодня здесь собрались представители регионов, которые уже имеют свои креативные идеи. В результате среди выпускников этого курса должно сформироваться сообщество единомышленников Приволжского федерального округа, готовое реализовывать интересные проекты. Самарской области выпала честь проводить первый модуль, с одной стороны вводный, а с другой – очень содержательный. В рамках мероприятия гости областной столицы также познакомятся с достопримечательностями города, посетят знаковые места гостеприимной Самары», – отметил заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодёжи Сергей Бурцев.

Образовательная программа завершится в мае 2022 года в Республике Татарстан. По результатам обучения каждый участник получит документ государственного образца, подтверждающий прохождение данного курса.

 

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