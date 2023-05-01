В Самаре стартовал патриотический мотопробег с участием мотоклуба "Ночные волки"

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В Самаре от площади Куйбышева стартовал мотопробег, который возглавил всероссийский мотоклуб "Ночные Волки" и лично лидер "Волков" Александр Хирург. Главные лозунги мотопробега - "За мир, труд, май" и "За мир без нацизма".

Масштабный мотопробег проходит в рамках международного фестиваля "Гитары в строю!", который откроется в Самаре 1 мая в 16:00 большим концертом на главной площади города. Он предваряет несколько ярких фестивальных дней, которые пройдут на разных площадках региона.



Мотоколонна прошла по центральным улицам Самары, а финальной точкой пробега стал обелиск Славы в п. Курумоч. Глава "Волков" прибыл в регион накануне.



Международный фестиваль "Гитары в строю!" – антифашистский фестиваль, еще один важный символ в программе Открытия мотосезона, которое стартовало в Москве 29 апреля. Александр Хирург особо подчеркнул важность антифашистской тематики фестиваля и его международный масштаб, сообщает СОВА.

Фото: Андрей Савельев