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В Самаре стартовал отборочный этап Всероссийской спартакиады СК РФ среди команд следственных управлений ПФО

23 июня 2025 18:38
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В первый день пройдут отборочные соревнования по  легкой атлетике, баскетболу и мину-футболу и шахматам.

Сегодня в универсальном комплексе «МТЛ- Арена» в  Самаре состоялась торжественная церемония открытия отборочного этапа Всероссийской спартакиады Следственного комитета России среди следственных управлений Приволжского федерального округа, посвященной  80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. 

В мероприятии приняли участие руководитель отделения организации культурно-досуговой и спортивно-массовой работы управления общественно-политической работы Следственного комитета России Михаил Геннадьевич Исайко, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Павел Михайлович Олейник, первый вице-губернатор-председатель Правительства Самарской области Михаил Андреевич Смирнов, министр по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Ренат Рифович Валиуллин, министр спорта Самарской области Лилия Анатольевна Рогожинская, приглашенные гости.

Павел Михайлович Олейник поздравил участников с открытием спортивного праздника. «Мы благодарим всех организаторов, которые сделали возможным проведение игр.

Надеемся, что спортивное мероприятие запомнится интересными, захватывающими моментами, станет для всех источником вдохновения, новых знакомств и незабываемых эмоций. 

От всей души желаю вам честной борьбы, ярких побед и незабываемых впечатлений! Удачи на соревнованиях, и пусть сильнейшие покажут себя достойно!» - напутствовал Павел Михайлович.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Михаил Андреевич Смирнов от имени Губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева и Правительства Самарской области обратился к участникам спартакиады. «Для меня большая честь приветствовать Вас на гостеприимной и радушной самарской земле. Желаю вам успешного выступления на Спартакиаде, новых спортивных достижений и побед! - отметил Михаил Андреевич. 

Перед участниками и приглашёнными гостями выступили воспитанники  Федерации чир спорта Самарской области - танцевально-спортивного клуба «Притяжение»,  профессиональный хореографический коллектив «Новые лица»,  Государственный Академический Волжский русский народный хор им. П. Милославова, детский вокальный ансамбль «Класс!».

На протяжении трех дней около 300 представителей следственных управлений Следственного комитета России в составе 12 команд из Самарской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областей, Республик Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашской Республики, а также Центрального межрегионального  следственного управления на транспорте поборются за призовые места в семи видах спорта – баскетболу, волейболу, мини-футболу, легкой атлетики, шахматам, настольном теннисе и плавании.

Сразу после открытия участники приступили к соревнованиям. В первый день пройдут отборочные соревнования по  легкой атлетике, баскетболу и мину-футболу и шахматам.

 

Фото:   СУ СКР СО

Теги: Самара

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