В Самаре стартовал маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»

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Сегодня в Историческом парке прошла встреча с профессиональным сообществом на тему: «Реалии и перспективы индустрии моды Самарской Губернии. Актуальные меры государственной поддержки отрасли».



Уже завтра, 26 августа, в Историческом парке пройдет насыщенная программа:

13:00 Презентация проектов от представителей локального ритейла.

14:00 Первая открытая конференция модного ритейла Самарской Губернии на тему: «Выстраивание взаимодействия в цепочке бренд-ритейл-конечный потребитель»

15:00 Открытая встреча стилистов и представителей брендов

16:00 Экспертная сессия «Маркировка изделий легкой промышленности»



(Вход бесплатный. По бейджам после регистрации.)



В дни проведения фестиваля (25 - 27 августа) в 12:00 приглашают на тематическую экскурсию - «Мелькают ветреные моды».

Расскажут, чем отличался царский наряд от боярского, почему, начиная с императора Николая I, можно легко понять социальное положение любой придворной дамы, И как выглядели первые русские феминистки наряду с прекрасной эпохой ар-нуво в начале XX века и многое другое из истории моды.

Стоимость: 250 руб.

Записаться на экскурсию можно по тел.: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52



Мероприятие организовано Правительством Самарской области и министерством промышленности и торговли Самарской области при содействии Союза журналистов России, Союза дизайнеров России, а также командой фестиваля моды и театрального костюма, сообщает пресс-служба Исторического парка Самары.

Фото: пресс-служба Исторического парка Самары