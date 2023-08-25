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В Самаре стартовал маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»

25 августа 2023 20:14
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Уже завтра, 26 августа, в Историческом парке пройдет насыщенная программа.

Сегодня в Историческом парке прошла встреча с профессиональным сообществом на тему: «Реалии и перспективы индустрии моды Самарской Губернии. Актуальные меры государственной поддержки отрасли».

Уже завтра, 26 августа, в Историческом парке пройдет насыщенная программа:
13:00 Презентация проектов от представителей локального ритейла.
14:00 Первая открытая конференция модного ритейла Самарской Губернии на тему: «Выстраивание взаимодействия в цепочке бренд-ритейл-конечный потребитель»
15:00 Открытая встреча стилистов и представителей брендов
16:00 Экспертная сессия «Маркировка изделий легкой промышленности»

(Вход бесплатный. По бейджам после регистрации.)

В дни проведения фестиваля (25 - 27 августа) в 12:00 приглашают на тематическую экскурсию - «Мелькают ветреные моды».

Расскажут, чем отличался царский наряд от боярского, почему, начиная с императора Николая I, можно легко понять социальное положение любой придворной дамы, И как выглядели первые русские феминистки наряду с прекрасной эпохой ар-нуво в начале XX века и многое другое из истории моды.
Стоимость: 250 руб.

Записаться на экскурсию можно по тел.: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52

Мероприятие организовано Правительством Самарской области и министерством промышленности и торговли Самарской области при содействии Союза журналистов России, Союза дизайнеров России, а также командой фестиваля моды и театрального костюма, сообщает пресс-служба Исторического парка Самары.

 

Фото:  пресс-служба Исторического парка Самары

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