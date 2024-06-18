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В Самаре спрос на йогу на свежем воздухе вырос в полтора раза

18 июня 2024 17:18
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В Самаре спрос на йогу на свежем воздухе вырос в полтора раза

В период с мая 2023 по май 2024 года количество объявлений от тренеров по йоге на открытом воздухе на платформе Авито Услуги увеличилось на 33%. Спрос на занятия на свежем воздухе среди самарцев также вырос — на 52%.

Согласно данным исследования Авито Услуг, 29% опрошенных россиян занимаются йогой на свежем воздухе. Среди тех, кто практикует йогу ежедневно, наиболее активна молодежь в возрасте 25-34 лет (36%). В возрастной группе 18-24 лет так ответили 24% респондентов. Среди всех возрастных групп на респондентов в возрасте 35-44 лет приходится 18% ежедневных занятий йогой на улице.

 

Среди респондентов, занимающихся йогой на свежем воздухе несколько раз в неделю, активнее остальных себя также проявляют россияне в возрасте 25-34 лет — 33% опрошенных приходится на эту возрастную группу. 22% из тех, кто занимается йогой на открытом воздухе, — зумеры (18-24 лет), а еще 22% — люди в возрасте 35-44.

 

Каждый второй самарец предпочитает заниматься йогой в тишине

Согласно опросу Авито Услуг, самарцев, которые практикуют йогу на свежем воздухе, предпочитают следующие виды йога-практик:

Для 51% респондентов, занимающихся йогой на свежем воздухе, основной фактор при выборе места занятий — тишина и спокойствие, 56% отмечают необходимость природы и красивого вида, 54% ориентируются на близость занятий к дому, для 14% важно наличие других людей, посещающих занятия, и 17% — обращают внимание на транспортную доступность в месте проведения практик. 

Цены на услуги йоги на свежем воздухе остаются доступными

 

Несмотря на растущий спрос, средняя цена на занятия йогой на свежем воздухе осталась стабильной. В среднем в Самаре такие занятия стоят от 500 рублей.

Фото: pxhere.com

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