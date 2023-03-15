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В Самаре сотрудница полиции помогла женщине вернуть утерянные в метро документы.

15 марта 2023 13:00
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Самаре сотрудница полиции помогла женщине вернуть утерянные в метро документы.

Банковскую карту и водительское удостоверение местная жительница обронила, когда спешила на транспорт.

На днях в ходе несения службы Диана Гордеева, полицейский 4 взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции отдела полиции на метрополитене Управления МВД России по г. Самаре обнаружила возле входа на станцию метро «Юнгородок» банковскую карту и водительское удостоверение на имя местной жительницы. О находке сотрудница полиции сообщила в дежурную часть.

В кратчайшие сроки девушка – полицейский, с помощью сотрудников дежурной части, связалась с владелицей документов. Жительница Самарской области удивилась звонку, но после проверки своих документов подтвердила пропажу и пояснила, что могла обронить их, когда спешила на транспорт. В тот же день потерю вернули владелице. Женщина поблагодарила старшего сержанта полиции за оперативно оказанную помощь.

 «Хочу поблагодарить за отзывчивость и отличную работу Диану Гордееву. Такие сотрудники полиции достойны уважения, желаю ей дальнейших успехов в ее нелегком деле. Большое спасибо!», - отметила в благодарственном письме, направленном через сервис приема обращений в ГУ МВД России по Самарской области, жительница Самары.

Старший сержант полиции напоминает, если вы нашли чужие вещи или документы, сообщите об этом в ближайший отдел полиции или по телефону 102. Сотрудники органов внутренних дел проведут проверку и вернут утраченное имущество законному владельцу.

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.

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