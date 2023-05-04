В Самаре сотрудники ОВД принимают участие в репетиции парада Победы

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На протяжении 10 лет парадный расчет из 71 сотрудника самарской полиции принимает участие в Параде Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, который проходит в г. Самара на самой большой площади Европы – площади имени Куйбышева.

Парадную коробку, состоящую из лучших сотрудников органов внутренних дел, отличившихся высокими показателями в служебной деятельности, традиционно возглавляет начальник отдела профессиональной подготовки Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Михаил Зефиров.

Подготовка к Параду Победы, с целью отработки высокой строевой выучки и слаженного взаимодействия всех участников торжественного мероприятия начинается заблаговременно. Так, уже с 3 мая текущего года проходят репетиции в которых принимают участие сотрудники органов внутренних дел Самарского региона.