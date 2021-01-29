В Самаре сотрудники и военнослужащие Росгвардии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с днем рождения

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На этой неделе дни рождения отметили сразу два ветерана Управления Росгвардии по Самарской области. Свое 94-летие отпраздновал майор в отставке Андрей Петрович Тонковидов, а легендарной фронтовичке Зинаиде Федоровне Шкуратовой исполнилось 97 лет. Ветеранов поздравил начальник Управления Росгвардии по Самарской области, генерал-майор полиции Александр Эсауленко. Им вручили цветы и подарки.



Осенью 1942 года Зинаида Шкуратова ушла на войну добровольцем. За годы Великой Отечественной войны медсестра Шкуратова вынесла с поля боя на своих хрупких плечах сотни раненых бойцов. Зинаида Федоровна сама была сильно контужена, но все равно вернулась в строй. Молодая медсестра в составе царицы полей – пехоты, прошагала до Берлина и расписалась на стене Рейхстага. На своей груди Зинаида Шкуратова с гордостью носит ордена Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги» - и это далеко не полный список ее наград. В восьмидесятых годах Зинаида Федоровна пришла во вневедомственную охрану, где проработала еще порядка десяти лет и ушла на заслуженный отдых. Поздравить Зинаиду Федоровну пришли бывшие сослуживцы, сотрудники управления вневедомственной охраны Росгвардии.



Андрей Петрович Тонковидов - ветеран Великой Отечественной войны. В жарком июне 41-го года его старшие братья лицом к лицу встретили первый удар фашистских войск, напавших на нашу страну. Сначала юноша самоотверженно трудился в тылу, затем и сам был призван в ряды вооруженных сил. После окончания Великой Отечественной войны Андрей Петрович долгое время служил во внутренних войсках МВД СССР. Затем, после выхода на пенсию, стал преподавателем по начальной военной подготовке в одном из учебных заведений Куйбышева. Андрея Петровича пришли поздравить офицеры управления.



- Для нас большое счастье, что в рядах Росгвардии есть ветераны, живые свидетели Великой Победы. Те, кто дарит потомкам живую память о минувших событиях. Мы в неоплатном долгу перед ними. Здоровья и долгих лет вам, дорогие наши ветераны, - отметил, в своем поздравлении начальник управления Росгвардии по Самарской области, генерал-майор полиции Александр Эсауленко.