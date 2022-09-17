В Самаре состоятся международные соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF 2022

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Участники финала прошли отборочные соревнования весной. В очном формате встретятся команды со всей России, а также из-за рубежа.

Финал VolgaCTF состоится с 19 по 23 сентября. Оффлайн в Самаре ждут участников из Москвы, Томска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Оренбурга, Татарстана, а также из самого 63 региона. В финал также прошли представители Белоруссии и Монголии. Кроме того, несколько команд, принимавших участие в отборе, заявились как гостевые. Это значит, что побороться за призовые места они не смогут, но получат доступ к заданиям.

Формат соревнований — традиционный для сферы информационной безопасности – Capture the flag. Существует несколько его разновидностей. Task based - участники решают задачи в разных категориях. Таким образом проходил отбор команд-финалистов. Attack-defence - формат для финала - участники должны в виртуальном пространстве «похить флаг» у соперников. Команды состязаются в защите собственных ресурсов, а так же в поиске уязвимостей у ресурсов противника.

Вторая составляющая VolgaCTF — конференция. Представители ведущих компаний отрасли, независимые иб-специалисты выступают с докладами. Лекции – открытые и бесплатные для слушателей. Их расписание можно изучить на сайте volgactf.ru. Требуется предварительная регистрация, поскольку места ограничены. Ссылка: https://forms.gle/udef7JrMbyw87MA87

Организаторы VolgaCTF — Департамент информационных технологий и связи Самарской области, Самарский университет, СРОО “За информационное общество”, “Комьютерные технологии”, “Самара-Информспутник”, а также группа независимых специалистов. При поддержке МИД РФ.