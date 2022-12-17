В Самаре состоялся благотворительный поход по зимнему лесу с собаками хаски из приюта «ФлагманВет»

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В Самаре состоялся совместный с Максом Фадеевым и его командой благотворительный поход по зимнему лесу с собаками хаски - воспитанниками приюта "ФлагманВет".

Сегодня участники прошли более 10 км по заснеженному лесу до одного из самых красивых мест Самарской области – Мыса Красоты.



Там устроили небольшой привал: разожгли костер, попили чаю, слегка перекусили.



Поход собрал самых смелых и неравнодушных ребят и очень активных собак – 8 хаски приюта были счастливы погулять и порезвиться по заснеженным просторам.

Но ещё больше они будут счастливы, когда их заберут домой!



Все средства, вырученные за счет сборов от участников похода пойдут на нужды приютов «ФлагманВет».

Фото: пресс-служба стационара для животных "ФлагманВет"