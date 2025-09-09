В Самаре состоялся зональный этап соревнований «Высший класс»

180

В Самаре на территории парка имени Ю. Гагарина состоялся зональный этап соревнований «Высший класс» среди родителей учащихся образовательных учреждений. Более 500 человек в составе 40 команд из девяти районов состязались в чирспорте, футболе, волейболе и баскетболе.



Волейбол среди соревновательных дисциплин турнира «Высший класс» появился с этого года. По словам организаторов, было важно, чтобы у каждой команды была возможность тренироваться на базе школьных спортзалов.



«Это замечательная инициатива, которая в очередной раз показала, что спорт объединяет поколения. Родители с невероятной самоотдачей участвовали в мероприятии, а их дети были громкими и активными болельщиками. Такие события — лучшая инвестиция в здоровье наших семей и в будущее нашего города. Спорт — это здорово! Это «Высший класс»!» – сказал депутат Думы городского округа Самара Денис Купцов.



В этом сезоне уже состоялись внутришкольный, районный, городской и зональный этапы. Финальный этап – региональный – состоится 20 сентября на площади Куйбышева.

Фото: администрация Самары