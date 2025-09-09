Я нашел ошибку
В Самаре в рамках подготовки к отопительному сезону продолжается реконструкция теплотрассы, проходящей под Третьим проездом.
Через перекресток улиц Дыбенко и Третий проезд в Самаре временно ограничат движение транспорта
Тыкву можно использовать в разных вариантах как полезное дополнение, которое помогает подготовить организм к зиме.
Диетолог рассказала о пользе тыквы для здоровья 
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +19, +21°С.
10 сентября в регионе без осадков, до +22°С
Самым массовым забегом станет масс-старт для всех любителей здорового образа жизни на 1500 метров.
«Кросс нации»: в Самаре состоится ежегодный Всероссийский день бега 
События проходят на общественных и дворовых пространствах, которые привели в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программе «Народный бюджет Самарской области».
«Самарская область – наш дом»: более 4 тысяч жителей города уже приняли участие в областной акции 
Всего студенты из 11 вузов Самарской области направили на конкурс 238 инновационных проектов.
ФСИ: 60 студенческих проектов Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.
Сотрудник территориального филиала акционерного общества подозревается в превышении полномочий
Олеся Худова, старший дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, признана лучшей в региональном управлении МЧС России.
В ГУ МЧС СО выбрали лучшего пожарного дознавателя
В Самаре состоялся зональный этап соревнований «Высший класс»

9 сентября 2025 15:11
180
Среди родителей учащихся образовательных учреждений.

В Самаре на территории парка имени Ю. Гагарина состоялся зональный этап соревнований «Высший класс» среди родителей учащихся образовательных учреждений. Более 500 человек в составе 40 команд из девяти районов состязались в чирспорте, футболе, волейболе и баскетболе.

Волейбол среди соревновательных дисциплин турнира «Высший класс» появился с этого года. По словам организаторов, было важно, чтобы у каждой команды была возможность тренироваться на базе школьных спортзалов. 

«Это замечательная инициатива, которая в очередной раз показала, что спорт объединяет поколения. Родители с невероятной самоотдачей участвовали в мероприятии, а их дети были громкими и активными болельщиками. Такие события — лучшая инвестиция в здоровье наших семей и в будущее нашего города. Спорт — это здорово! Это «Высший класс»!» – сказал депутат Думы городского округа Самара Денис Купцов.

В этом сезоне уже состоялись внутришкольный, районный, городской и зональный этапы. Финальный этап – региональный – состоится 20 сентября на площади Куйбышева.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

В центре внимания
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
223
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
195
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
9 сентября 2025  09:59
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
273
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
500
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
485
