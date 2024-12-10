В Самаре состоялся первый детский межнациональный праздник «Жемчужинка Самары»

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В воскресенье, 8 декабря, в областной столице прошел первый детский межнациональный праздник-конкурс «Жемчужинка Самары». Его организаторами выступили Самарская региональная общественная организация Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ» («Светлый путь»), ГКУ СО «Дом дружбы народов» при поддержке Администрации городского округа Самара.

Проведение этого мероприятия ориентировано на популяризацию национальных традиций, культуры и единение народов. Культурное событие было посвящено Году семьи.

Как отмечают участники межнационального праздника, особенно важно, что на мероприятии представлено не только многообразие культур и обычаев народов России, но и то, что передача исторической памяти и традиций осуществляется посредством семьи.

«Значимость семьи в жизни каждого человека огромна – именно она формирует нашу личность, убеждения и дает ценностные ориентиры. Уверен, что если семья с детства воспитывает в человеке уважение к представителям различных культур, национальностей и конфессий, то человек растет с пониманием ценности культурного многообразия и уважительного отношения к окружающим», – подчеркнул и.о. главы города Самара Иван Носков.

В программе финального тура были запланированы дефиле в национальном костюме и нарядном платье, визитка участниц, демонстрация фоторабот на тему «Россия многонациональная: преемственность поколений», а также семейный творческий конкурс.

«Юные участницы конкурса представили традиции своих народов, которые поддерживаются в их семьях. Это очень важно, ведь все начинается с семьи, - резюмировала руководитель Департамента общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара Ирина Степнова. - Если такое общение представителей разных народов начинается с детства, в атмосфере интереса и взаимоуважения, то ребята будут воспринимать это как норму, быстрее поймут, что мы живем в одной большой многонациональной семье».

В фойе были представлены рисунки участниц первого этапа конкурса, все изобразили свои семьи.

На старте концертной программы на сцену вышли все десять участниц - каждая в своем национальном костюме. Это был первый номер-знакомство. После него начались выступления конкурсанток. Тон задал казахский ансамбль танца «Мерике». Один за другим сменяли друг друга номера в русских, казахских, татарских, туркменских, армянских, немецких традициях.

«Это конкурс для творческих, увлеченных девочек пяти - десяти лет. На первых этапах они все вместе рисовали, готовили со взрослыми национальные блюда, участвовали в мастер-классах и играх разных народов. А сегодня выступают с концертными номерами. Мы так задумали, что в этом конкурсе победителями будут все. Десять участниц – десять номинаций - десять дипломов, потому что все дети талантливы, все заслуживают аплодисментов. Самое главное, что все они уже познакомились, многие подружились и увидели, сколько интересных и красивых обычаев есть в нашей общей стране», - отметил руководитель организации «Ак жол» Есмухамбет Нуржанов.

Подчеркнём, что организация подобных мероприятий и работа в этом направлении ориентированы на укрепление межнациональных отношений, дружбы народов и на поддержку семейных ценностей, что отражает задачи национального проекта «Культура».

Фото: Администрация Самары