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В Самаре состоялся финал ежегодного фестиваля-конкурса для мам «Миссис Самарская губерния 2023»

12 февраля 2023 18:33
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В Самаре состоялся финал ежегодного фестиваля-конкурса для мам «Миссис Самарская губерния 2023»

Мероприятие прошло в МБУК "ДК "ЗАРЯ".

Победительница - Юлия Бардина, 37 лет, мама двоих детей из Самары!

Юлия представит наш регион летом в Москве на конкурсе «Миссис Росси 2023»!

Общероссийский проект из года в год является парадом блестящих представительниц прекрасного пола – наших очаровательных матерей России. В современном мире конкурсы красоты стали чем-то большим, нежели соревнование прекрасных дам. Сегодня участие и победа наших красавиц на международных конкурсах являются важным аспектом в представлении Российских традиций и семейных ценностей во всем мире. Конкурс «МИССИС РОССИЯ» вот уже много лет собирает на одной сцене самых активных жен и мам нашей страны. Гордость конкурсов – многодетные красавицы, у которых трое, четверо и даже пятеро детей.

Фото: Елена Авинова

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