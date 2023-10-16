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В Самаре состоялся «Автофест», посвященный Дню автомобилиста
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В Самаре состоялся «Автофест», посвященный Дню автомобилиста

16 октября 2023 14:48
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Российская музыкальная радиостанция «Авторадио» и областная Госавтоинспекция устроили для жителей и гостей региона настоящий праздник.

В городе Самара в минувшую субботу на парковочной площадке одного из торговых центров состоялся «АвтоФест», посвященный Дню автомобилиста.

Российская музыкальная радиостанция «Авторадио» и областная Госавтоинспекция устроили для жителей и гостей региона настоящий праздник.

Сотрудники полиции провели с детьми мастер-классы по самостоятельному изготовлению световозвращающих элементов и рассказали о необходимости и пользе их применения. С помощью трафаретов и специальной пленки ребята самостоятельно изготовили световозвращатели.

В праздничном мероприятии приняла активное участие представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Елена Ефремова, которая напомнила ребятам о важности соблюдения правил дорожного движения и призвала быть внимательными и осторожными при переходе проезжей части.

Представитель общественности объяснила ребятам как правильно размещать светоотражающие элементы, чтобы они были наиболее эффективными, дети, в свою очередь, пообещали всегда помнить о безопасном поведении на дороге.

Еще одним сюрпризом для юных участников дорожного движения стали площадки организованные областным Центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На которых каждый ребенок смог разработать свой собственный безопасный маршрут от дома до школы или детского сада, с помощью виар-очков пройтись по улицам города, соблюдая правила дорожного движения и конечно прокатиться на электросамокате. Открытый урок от детской юношеской автошколы привел гостей в восторг.

Елена Ефремова отметила, что мероприятие получилось одновременно увлекательным и полезным как для взрослых, так и для самых маленьких участников. Площадка, организованная сотрудниками полиции вызвала интерес и благодарные отзывы.

Памятные фотографии, подарки и яркие впечатление от встречи с автоинспекторами надолго останутся в памяти участников мероприятия, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

 

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