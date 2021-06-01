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В Самаре состоялось заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних  

1 июня 2021 18:31
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Основное внимание - вопросам активизации работы по противодействию вовлечения несовершеннолетних в употребление наркотиков.

В понедельник, 31 мая, руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов по поручению первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова провел заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области. В заседании приняли участие руководители органов исполнительной власти региона, представители силовых и надзорных ведомств. 

Основное внимание участники совещания уделили вопросам, касающимся активизации работы по противодействию вовлечения несовершеннолетних в употребление наркотических веществ, привлечению к ответственности за немедицинское употребление наркотических веществ и склонение к их употреблению.

Как рассказал первый заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко, с 2018 по 2020 год в регионе наблюдается снижение первичной заболеваемости пагубным употреблением алкоголя среди детей до 14 лет на 78,9%, среди подростков 15-17 лет – на 46,1%. «Первичная заболеваемость пагубным употреблением наркотических веществ за три года снизилась на 83,4% у детей, на 12,1% - у подростков», - отметил он.

Основными направлениями работы с несовершеннолетними являются первичная профилактика наркологических заболеваний и раннее выявление употребления психоактивных веществ (ПАВ). В 2020 году министерством совместно с ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики» и Самарским областным центром социализации молодежи проведены среди учащихся учебных заведений губернии 371 лекция, 3816 бесед, 15 видеоконференций, 219 лекций-дискуссий. Пользуются популярностью также такие формы профилактической работы, как мастер-классы, Брейн-ринг и КВН. 

Второе направление профилактики представлено профилактическими осмотрами учащихся. Оно делится на два этапа. Первый включает социо-психологическое тестирование, которое проводится в образовательных организациях. Второй этап включает получение согласия на осмотр, профилактическую информационно-разъяснительную беседу с осмотром нарколога, предварительное исследование на наркотические вещества. В прошлом году был осмотрен 4771 учащийся, наркотических веществ выявлено не было.

Профилактическая работа проводится с социально-неблагополучными семьями. С 2015 года в регионе созданы медико-социальные группы, в настоящее время их более 1200. В них входят представители учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, социальную помощь, представители органов внутренних дел. В прошлом году в социально-неблагополучные семьи такими мультидисциплинарными бригадами было осуществлено более 16 тысяч патронажей. 

По информации ГУ МВД РФ по Самарской области, по итогам 4 месяцев 2021 года на территории региона наблюдается снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотических средств на 85,2% (с 88 до 13).

Представитель Главного управления Татьяна Гордеева сообщила, что сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области совместно с заинтересованными ведомствами и организациями с января текущего года проведено 22 профилактических мероприятия антинаркотической направленности (лекции, рабочие встречи, беседы, видеоконференции), организовано три межведомственные операции: «Сообщи, где торгуют смертью!», «Дети России – 2021», «Призывник». «Ежегодно наши сотрудники принимают участие  в видеоконференции для учащихся образовательных организаций «Имею право знать», направленной на профилактику наркомании среди несовершеннолетних, вовлечение в подростков в социально-полезные формы занятости», - рассказала Гордеева. 

По итогам 4 месяцев этого года в связи с потреблением наркотических средств поставлен на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних 21 несовершеннолетний. Сотрудниками полиции проводится работа по установлению лиц, склоняющих несовершеннолетних к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 230 УК РФ). В текущем году по этой статье возбуждено 4 уголовных дела.

В прошлом году сотрудниками Главного Управления проведено 3092 лекции и беседы по профилактике наркомании и алкоголизма, 1758 специализированных рейдов.

 

Теги: заседание комиссия по делам несовершеннолетних

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