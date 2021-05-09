Я нашел ошибку
Главные новости:
В регионе планируют с опережением исполнять поручения главы государства.
Самарские педагоги обсудили поручения президента по реализации его послания Федеральному собранию 
Участников сражений и тружеников тыла активисты партии навестили во всех районах губернии. Под окнами ветеранов состоялись парады.
«Спасибо за мир и свободу!»: герои ВОВ региона получили поздравления и подарки от «Единой России»
Церемония награждения победителей состоялась в московском Музее Победы 8 мая
Юная жительница Самарской области стала победительницей всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности"
Просто дух захватывает.
В Португалии построили самый длинный пешеходный мост в мире
В процессе светового шоу с помощью дронов была создана копия мемориала, которая рассыпалась на стаю журавлей, а затем превратилась в огромного голубя мира.
Тысячи дронов над Ржевским мемориалом Советскому Солдату устроили световое шоу ко Дню Победы
Прощальное интервью.
Полузащитник Александр Гацкан завершил свое выступление в «Крыльях Советов»
Лучший бомбардир в российской истории "Крыльев Советов" Сергей Корниленко поделился эмоциями от прощального матча.
Сергей Корниленко: Для меня было важно сыграть прощальный матч в этой команде и с этим тренером
За возложением цветов последовало исполнение гимна Российской Федерации и десятикратный ружейный залп.
Дмитрий Азаров возложил цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» в память о ветеранах ВОВ
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.14
-0.44
EUR 89.51
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялось торжественное открытие мемориала «Генералы земли Самарской»
Жителей Самарской области приглашают на онлайн-программу в честь Дня Победы
В Самаре День радио посвятят победному маю 1945 года
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре состоялось торжественное открытие мемориала «Генералы земли Самарской»

9 мая 2021 14:16
168
В результате архивных поисков на сегодняшний день удалось установить 179 генералов, служивших на самарской земле.

 9 мая, в воскресенье, в Самаре, на улице Фрунзе, у штаба 2-й гвардейской общевойсковой армии состоялось торжественное открытие мемориала «Генералы земли Самарской».

«Дорогие земляки! сегодня в этот радостный, в этот светлый и святой день мы открываем в столице нашего региона еще один мемориал. Это продолжение системной работы, которая ведется на Самарской земле по увековечиванию памяти солдат, защитников Отечества – от рядового до полководца. Эта память в наших сердцах. И конечно, мы обязаны передать  эту священную память о беспримерном подвиге дедов и прадедов, защищавших нашу Родину на фронте, ковавшим Победу здесь, в тылу», — сказал губернатор Дмитрий Азаров, открывая торжественную церемонию.

В результате архивных поисков на сегодняшний день удалось установить 179 генералов — участников Великой Отечественной войны, имевших высшие звания командного состава Вооруженных Сил и органов госбезопасности, служивших на самарской земле. Именно их фамилии были нанесены на мемориале, выполненном скульптором Константином Фоминым, который создал знаменитый Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Губернатор поблагодарил инициаторов открытия этого мемориала – ветеранов, депутата Государственной Думы Александра Хинштейна, российское военно-историческое общество.

«Именно благодаря вам, и конечно, при поддержке общественности, городских властей, Правительства Самарской области, этот мемориал появился сегодня здесь. Я уверен, что он будет напоминать всем и каждому – а здесь, у штаба 2 гвардейской армии каждому военнослужащему – о славных подвигах, о том, что нам всегда есть на кого равняться, есть, с кого брать пример в своем служении Отечеству», - подчеркнул губернатор.  

«Сегодня, 9 мая, мы открываем этот знаковый мемориал, посвященный памяти людей, родившихся или похороненных на нашей самарской земле, высших офицеров, участников Великой Отечественной Войны. Это первый такой проект в России. Нет ни одного региона, где такая работа велась, где были бы собраны и увековечены имена высших офицеров, связанных с конкретным регионом», - рассказал Александр Хинштейн.

Важность принятого решения об установке мемориала «Генералы земли Самарской» подчеркнул командующий 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой  армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.

«Сейчас, когда идет каждодневная война с очернителями истории за умы, души подрастающего поколения, открытие этого мемориала особенно важно. Это дань нашего безграничного уважения генералам Самарской области, которые внесли свой вклад в дело Победы в Великой Отечественной войне, - сказал Андрей Колотовкин. - Местонахождение мемориала особенно трепетно для нас, военнослужащих 2 гвардейской армии. Оно символизирует преемственность поколений».

За проявленную инициативу в открытии мемориала Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, депутата Госдумы Александра Хинштейна, Правительство региона поблагодарил председатель Совета Самарской областной общественной организации «Союз генералов Самары», Герой Российской Федерации, генерал армии запаса  Александр Баранов: «Конечно, открытие этого памятного места – знаковое событие для города, для области, и для нас, тех, кто служил в Приволжском военном округе».

Торжественная церемония открытия завершилась минутой молчания и возложением цветов к мемориалу «Генералы земли Самарской» - новому памятнику, посвященному Великой Победе, на самарской земле.

 

Теги: Акценты В центре внимания генералы мемориал Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жители областной столицы и всего региона проявили активность не только в борьбе за почетное звание, но и при выборе места установки стелы.
01 мая 2021, 14:06
В Самаре на Аллее Трудовой Славы установили памятный камень на месте будущей стелы «Город трудовой доблести»
Жители областной столицы и всего региона проявили активность не только в борьбе за почетное звание, но и при выборе места установки стелы. Общество
1419
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.
24 августа 2020, 17:38
В Приволжском федеральном округе стартовал Молодёжный Форум «iВолга»
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.   Общество
1065
19 февраля заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев прибыл с рабочим визитом в Самару.
20 февраля 2020, 14:50
Заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев встретился с представителями бизнес-сообщества СО и провел личный прием предпринимателей
19 февраля заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев прибыл с рабочим визитом в Самару.  Общество
1238
В центре внимания
В результате архивных поисков на сегодняшний день удалось установить 179 генералов, служивших на самарской земле.
9 мая 2021  14:16
В Самаре состоялось торжественное открытие мемориала «Генералы земли Самарской»
Общество
166
Шествие Бессмертного полка онлайн стартовало в самых восточных регионах России
9 мая 2021  13:38
Шествие «Бессмертного полка онлайн» стартовало в самых восточных регионах России
Общество
179
Самарская область вместе со всей страной отмечает 76-ю годовщину Великой Победы
9 мая 2021  13:27
Самарская область вместе со всей страной отмечает 76-ю годовщину Великой Победы
Общество
183
На центральной площади Самары состоялся Парад Победы
9 мая 2021  12:32
На центральной площади Самары состоялся Парад Победы
Общество
200
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
9 мая 2021  10:05
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
Общество
221
Весь список