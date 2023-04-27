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В Самаре состоялось заседание Общественного совета при Управлении Росреестра по Самарской области

27 апреля 2023 16:34
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Члены Общественного совета включились в кампанию по сохранению пунктов государственных геодезических сетей.

25 апреля 2023 года в областной столице состоялось заседание Общественного совета при Управлении Росреестра по Самарской области. Участники мероприятия обсудили результаты обследования пунктов государственных геодезических сетей, которые являются основой не только Единого государственного реестра недвижимости, но и важной частью Национальной системы пространственных данных.

«Сохранение и восстановление пунктов государственной геодезической сети на территории Российской Федерации, вовлечение в этот процесс неравнодушных граждан, представителей бизнес-сообщества, органов государственной власти всех уровней является важной задачей деятельности территориального Росреестра», – подчеркнул руководитель Управления Росреестра по Самарской области Вадим Маликов.

Общественный совет обсудил новые законы в сфере деятельности Росреестра, которые вступили в силу в 2023 году. О них рассказал начальник отдела правового обеспечения Управления Андрей Панфилов: «Изменения коснутся кадастровой стоимости земельных участков, госпошлины при расторжении договоров аренды. Еще одна новелла связана с «Земельным кодексом РФ», где Росреестр проявляется как регулятор в сфере предоставления земельных участков. С 1 января 2023 года появилась возможность заочного голосования членов СНТ с использованием портала «Госуслуги». Также граждане смогут легализовать земельные участки и строения, находящиеся в зоне железных дорог, неиспользуемых под нужды РЖД. Вступил в силу закон об ограничении предоставления персональных данных третьим лицам, в частности – фамилии, имени, отчества правообладателя без его желания, если он подаст заявление об этом».

Большой интерес вызвало сообщение о реализации проектов «Земля для стройки» и «Земля для туризма», действующих на территории Самарской области. Заместитель руководителя Управления Татьяна Омельченко рассказала: «За 3 года реализации проекта «Земля для стройки» в Самарской области создан земельный фонд для целей осуществления жилищного строительства более 1,5 тысяч га. Вся информация о выявленных земельных участках и территориях размещена на Публичной кадастровой карте».

Обсуждая этот вопрос, член Общественного совета, вице-президент Российской гильдии риэлторов Дмитрий Костюничев выдвинул инициативу о возможности владельцев частных земельных участков самостоятельно подавать информацию для размещений на Публичной кадастровой карте, что позволит создать более полное представление об инвестиционном потенциале региона.

Члены общественного совета также обсудили перспективы реализации на территории региона проекта «Земля для туризма». «Проект «Земля для туризма» стартовал в этом году, – отмечает Вадим Маликов. – В Самарском регионе уникальная природа и множество достопримечательностей: Национальный парк «Самарская лука», живописные села Ширяево, Винновка, Ташла, большое количество музейных комплексов. Мы рассчитываем, что реализация данного проекта позволит привлечь новых инвесторов в регион».

«Хочу отметить, что Росреестр ведет активную деятельность в плане законотворчества, чутко реагируя на нужды как граждан, так и профессиональных сообществ», – подытожил Председатель Общественного совета Валерий Фомичев. – На каждом заседании Общественного совета традиционно обсуждается множество изменений в сфере недвижимости, направленных повышения качества оказываемых Росреестром услуг. Надеюсь, что выработанные на сегодняшнем совещании предложения внесут свой вклад  в общее дело», сообщает пресс-служба Управленич Росреестра по Самарской области.

 

Фото:    пресс-служба Управленич Росреестра по Самарской области

 

 

 

 

Теги: Самара

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